HBO muda nome do streaming (de novo) e volta para HBO Max

O nome HBO Max está de volta. Após um curto período operando apenas como Max, a plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery (WBD) passará por uma nova mudança de marca ainda neste verão (entre maio e setembro), nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 14, durante a apresentação da empresa no Madison Square Garden, em Nova York.

Segundo David Zaslav, CEO da WBD, o retorno do nome original visa reforçar a identidade associada à qualidade do conteúdo da marca HBO.

“Estamos trazendo de volta a HBO, a marca que representa o mais alto padrão de qualidade na mídia”, declarou, segundo a CNN.

A decisão reverte um movimento iniciado em 2023, quando o nome "HBO" foi retirado da plataforma para evidenciar a variedade de conteúdos do conglomerado, incluindo produções da Discovery.

A proposta era ampliar o apelo da plataforma para toda a família, mas a resposta do público indicou outra direção. A mudança, segundo o executivo, agora "reconhece o valor do legado da HBO e sua força como selo de prestígio no mercado de streaming".

Tira casaco, bota casaco

Lançada originalmente em maio de 2020 sob o controle da AT&T, a HBO Max combinava títulos clássicos da HBO com produções originais como Love Life e Raised by Wolves. Após a venda da WarnerMedia para a Discovery, a marca foi rebatizada para Max em 2023 — mudança que durou pouco mais de um ano.

Casey Bloys, CEO de conteúdo da HBO e Max, reforçou que a marca HBO nunca abandonou sua essência. Agora, segundo ele, a mudança de volta reafirma essa identidade.

“Acreditamos que HBO Max representa melhor nossa proposta atual para os consumidores”, explicou Bloys no evento.

Para JB Perrette, presidente de streaming da WBD, a distinção da HBO permanece clara no mercado. “Nosso conteúdo é diferente. Ele é marcante e vale o investimento”, afirmou.

A decisão vem no embalo de números positivos: a empresa afirma ter alcançado lucro de quase US$ 3 bilhões com streaming nos últimos dois anos e soma 22 milhões de assinantes no mundo. Séries como The Last of Us e The White Lotus impulsionaram os resultados, segundo a companhia.

The Last of Us: série é um dos sucessos recentes da HBO (The Last of Us/ HBO/Divulgação)

Harry Potter, DC e Stephen King lideram apostas

A nova fase da HBO Max deve ser impulsionada por grandes franquias.

A série de Harry Potter, descrita como a maior e mais cara da história da HBO, começa a ser filmada em breve em Londres. Também estão em desenvolvimento Lanterns, baseada no universo da DC Comics, e Welcome to Derry, prelúdio de It: A Coisa, inspirado na obra de Stephen King.

Apesar do novo nome, a estratégia é clara: HBO Max buscará reforçar seu lugar como referência em produções premium para adultos e famílias.

Em comunicado, a HBO afirmou que "trazer de volta a marca HBO ao HBO Max impulsionará ainda mais o serviço e ampliará a exclusividade que os assinantes podem esperar da oferta. Isso também é uma prova da disposição da WBD em continuar iterando com ousadia sua estratégia e abordagem — baseando-se fortemente em dados e insights dos consumidores — para se posicionar da melhor forma rumo ao sucesso".