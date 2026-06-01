O que está por trás da ascensão dos minimercados autônomos

Por Eduardo Córdova*

O desempenho do varejo alimentar tem funcionado como um termômetro da economia brasileira, e os dados mais recentes revelam um consumidor mais cauteloso.

No primeiro trimestre de 2026, o setor registrou crescimento de 1,4% no faturamento, segundo o Radar Scanntech.

O avanço ocorre em um contexto de inflação ainda presente na economia, com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado em torno de 4% nos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As tendências deram origem aos minimercados

Essa adaptação de consumo vem acompanhada de uma mudança relevante: compras mais frequentes, tickets menores e decisões cada vez mais orientadas pela conveniência.

Um novo padrão que reflete um consumidor mais criterioso e menos previsível, que reduz o volume de compra, mas mantém a frequência.

A reorganização da rotina de consumo abre espaço para formatos mais ágeis e próximos, como os mercadinhos em condomínio, que passam a capturar essa demanda por praticidade e reposição imediata.

A expansão do varejo de proximidade

Inseridos no cotidiano dos consumidores, essas lojas de conveniência operam 24 horas por dia, sem atendentes, e com jornada 100% digital.

Esse formato de varejo de proximidade atende a um comportamento mais fragmentado, em que a compra deixa de ser concentrada e passa a ocorrer em diferentes momentos do dia, de forma rápida e funcional.

Mais do que uma tendência pontual, trata-se de uma mudança estrutural.

A menor disposição para grandes compras mensais e o avanço de decisões mais imediatas reforçam o papel do varejo de proximidade, que ganha relevância ao aumentar a frequência de consumo mesmo diante de tickets mais enxutos.

Tecnologia aplicada aos mercados autônomos

A tecnologia sustenta esse movimento.

No segmento de mercados autônomos, o uso de dados e Inteligência Artificial já permite acompanhar o consumo em tempo real e automatizar decisões de sortimento e abastecimento, com base em fatores como giro de produtos, demanda e perfil de compra dos consumidores.

Esse nível de inteligência aumenta a eficiência, reduz perdas e melhora a rentabilidade, um diferencial relevante em um cenário de margens pressionadas.

Eficiência operacional e descentralização

Ao mesmo tempo, esse formato de varejo de proximidade traz ganhos operacionais relevantes.

A gestão remota, a redução de custos fixos e a logística mais curta tornam a operação mais leve e escalável, alinhada às exigências de um mercado que demanda eficiência crescente.

Esse avanço também acompanha um processo mais amplo de descentralização do consumo.

As compras deixam de se concentrar em grandes redes e passam a se distribuir em múltiplos pontos de comercialização, mais integrados à rotina do consumidor, visto que dispensa tempo de fila e outros custos com deslocamento.

O futuro do autoatendimento no varejo

Nesse contexto, o varejo alimentar, especialmente o de proximidade, deixa de apenas refletir o momento econômico e passa a antecipar movimentos de consumo.

É na convergência entre conveniência, tecnologia e capilaridade que os formatos de autoatendimento se consolidam como uma resposta eficiente a um consumidor mais exigente, digital e orientado por praticidade.

Crédito: Divulgação

*Eduardo Córdova, CEO e sócio-fundador do market4u, empreende há 19 anos, já fundou diversas empresas e hoje está à frente da maior rede de mercados autônomos da América Latina e maior microfranquia do Brasil. Por meio do LinkedIn, como Top Voice, compartilha conteúdos sobre varejo, empreendedorismo, liderança e desenvolvimento pessoal.