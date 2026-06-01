Strava anuncia medidas para restringir rapasgem de dados por empresas de IA

O aplicativo de corrida Strava anunciou medidas para interromper as raspagens feitas por empresas que têm chatbots de inteligência artificial, anunciou a plataforma nesta segunda-feira, 01. Isso inclui acesso a certos dados mediante apenas autenticação e cobrança de assinatura para desenvolvedores.

Além disso, plataformas que encaminham dados do Strava por meio de terceiros não serão mais compatíveis. O Strava explica que isso impede a verificação de como e por quem os dados dos atletas estão sendo utilizados.

“As empresas de IA estão tentando agressivamente coletar dados de plataformas para treinamento, abusando de APIs por meio de camadas intermediárias e oferecendo ferramentas de IA sem necessidade de programação que geram aplicativos capazes de sobrecarregar APIs com um grande volume de requisições”, afirmou a empresa em nota ao programa de desenvolvedores.

As inscrições de desenvolvedores para o programa aumentaram 448% no acumulado do ano. Isso elevou de forma significativa o tempo para avaliação das inscrições. Já as tentativas de raspagem “degradaram” a performance da plataforma. As medidas anunciadas vêm alguns meses após o Strava entrar com um pedido de abertura de capital.

Antes gratuito, a inscrição de desenvolvedor do Strava agora custará US$ 11,99, conforme reportou o TechCrunch. Desenvolvedores ativos podem receber 90 dias de assinatura gratuita.

Em entrevista ao TechCrunch, o CEO do Strava, Michael Martin, destacou a raspagem do buscador de IA generativa Perplexity AI que, segundo ele, é feita de forma agregada para não informar a origem da informação.

Mas outras empresas de IA também têm incomodado com a raspagem para atender demanda massiva por dados da IA. A Anthropic, por exemplo, lidera o ranking de empresas que mais raspam dados na internet e dão pouco retorno de tráfego aos sites.

Para cada clique gerado no site, a Anthropic faz 26.500 solicitações de raspagem. Já a OpenAI vem em segundo com 739 e a Perplexity, em terceiro com 143, conforme relatório da Cloudfare. A companhia lançou uma ferramenta que permite aos editores restringir acesso de bots ou programas automatizados de empresas de IA