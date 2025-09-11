A Netflix Inc. anunciou que a diretora de produtos Eunice Kim, responsável pela interface e experiência do serviço de streaming, está deixando a empresa. A saída foi confirmada nesta quarta-feira, 10, sem detalhar os motivos.

Enquanto isso, Elizabeth Stone, diretora de tecnologia, assumirá interinamente as responsabilidades de Kim até que uma substituta seja nomeada.

Em comunicado, o co-CEO Greg Peters destacou que Kim fez contribuições significativas nos últimos cinco anos, incluindo o lançamento da nova experiência de TV da Netflix.

“Nos últimos cinco anos, Eunice fez muitas contribuições significativas para a Netflix — mais recentemente, lançando nossa nova experiência de TV", disse Peters em comunicado.

Planos da Netflix

O cargo de chefe de produto está entre os mais estratégicos da Netflix. Durante seu período, Kim trabalhou em projetos importantes, como a implementação de medidas para reduzir o compartilhamento de senhas, além de supervisionar conteúdos ao vivo, publicidade e jogos dentro do serviço.

Ela também gerenciava a experiência de mais de 300 milhões de clientes da plataforma.