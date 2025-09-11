Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Netflix anuncia saída de Eunice Kim, chefe de produto da plataforma

Elizabeth Stone assumirá interinamente o cargo enquanto a Netflix busca substituta

Netflix faz mudanças corporativas (Imagem gerada por IA/Freepik)

Netflix faz mudanças corporativas (Imagem gerada por IA/Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06h29.

A Netflix Inc. anunciou que a diretora de produtos Eunice Kim, responsável pela interface e experiência do serviço de streaming, está deixando a empresa. A saída foi confirmada nesta quarta-feira, 10, sem detalhar os motivos.

Enquanto isso, Elizabeth Stone, diretora de tecnologia, assumirá interinamente as responsabilidades de Kim até que uma substituta seja nomeada.

Em comunicado, o co-CEO Greg Peters destacou que Kim fez contribuições significativas nos últimos cinco anos, incluindo o lançamento da nova experiência de TV da Netflix.

“Nos últimos cinco anos, Eunice fez muitas contribuições significativas para a Netflix — mais recentemente, lançando nossa nova experiência de TV", disse Peters em comunicado.

Planos da Netflix

O cargo de chefe de produto está entre os mais estratégicos da Netflix. Durante seu período, Kim trabalhou em projetos importantes, como a implementação de medidas para reduzir o compartilhamento de senhas, além de supervisionar conteúdos ao vivo, publicidade e jogos dentro do serviço.

Ela também gerenciava a experiência de mais de 300 milhões de clientes da plataforma.

Acompanhe tudo sobre:NetflixStreaming

Mais de Negócios

'Governos mudam a cada 4 anos. Nós estamos aqui há 100', diz CEO da Stihl sobre tarifaço de Trump

Alternativa à B3 promete menos custo, mais facilidade e até um reality show para PMEs

Como a CEO da Oracle, Safra Catz, ganha R$ 2 bilhões em 24 horas

Por que Larry Ellison, fundador da Oracle, ganhou R$ 557 bilhões em um dia

Mais na Exame

Tecnologia

Sony lança aplicativo que permite a pais monitorarem jogos e tempo de tela dos filhos

Brasil

Após Fux abrir divergência, julgamento de Bolsonaro será retomado com votos de Carmem Lúcia e Zanin

Negócios

'Governos mudam a cada 4 anos. Nós estamos aqui há 100', diz CEO da Stihl sobre tarifaço de Trump

EXAME Agro

Tarifaço deve pressionar, ainda mais, margem do produtor de manga e uva do Brasil, diz Itaú