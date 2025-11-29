EXCLUSIVO: Shopee tem Black Friday recorde com maior faturamento no Brasil

A Shopee encerrou na sexta-feira, 28, a maior Black Friday da plataforma no Brasil e encerra o mês de novembro com recorde de vendas desde a inauguração do marketplace no país.

Com aumento em 90% das vendas do mesmo período no ano passado, a ativação 11.11, em conjunto com a Black Friday da Shopee 2025, marca o mês mais histórico da plataforma, criada em Singapura.

Segundo a empresa, o item mais vendido nesta sexta-feira foram os smartphones: mais de 300 mil unidades foram compradas pelo site.

"A temporada de compras de 2025 tem sido excepcional para a Shopee. Começamos com o 11.11, que registrou 20 milhões de itens vendidos em um só dia, e seguimos batendo recordes nesta semana de Black Friday", afirma Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee.

Consumidores tiveram busca em comum

E o interesse dos consumidores parece seguir um padrão. Em comparação com o evento de 2024, o setor de Computadores e Acessórios registrou um aumento de mais 200% nas vendas. Videogames, por exemplo, foram comprados mais de 170 mil vezes apenas na sexta.

Eletrodomésticos (+100%), Mercado (+90%) e Cuidados com a Casa (+90%) também entram na lista de campeões de vendas.

Durante todo o dia, a plataforma ofereceu cupons de desconto de R$ 200,00 em produtos de lojas oficiais. A empresa divulgou que as marcas com a maior número de vendas durante a Black Friday ficaram com a Britânia, Electrolux, Philco e MadeiraMadeira.

Entretanto, a busca dos consumidores abrangeu outros seguimentos e impulsionou empresas menores. A Mix Lar Utilidades, uma loja de produtos para a casa - como potes e kits de mantimentos - teve o maior pico de faturamento do ano inteiro apenas nesta sexta-feira.

"A Black Friday fecha um ano de sonhos para mim. Consegui lançar a minha marca, ter a minha própria fabricação e dobrar o faturamento da loja, impulsionada pela demanda na Shopee", afirma Thayse Oliveira, dona da marca.

A Shopee informou que, ainda em relação a 2024, a plataforma registrou um crescimento de produtos de alto valor agregado, como ar-condicionado, ventiladores, bicicleta ergométrica, televisores e micro-ondas.

11.11 – A Maior Liquida do Ano

O dia 11 de novembro, um dos maiores eventos de liquidação da plataforma, também foi responsável pelo recorde do mês neste ano.

Segundo divulgação da empresa, o dia contou com 20 milhões de vendas e bateu marcas históricas em comparação aos seus cinco anos de operação no Brasil

"Cada Data Dupla traz aprendizados e resultados que refletem a força da Shopee no Brasil e o engajamento de quem acredita na nossa plataforma", diz Piringer.

Agora a preparação é para dezembro. Em 12.12, o evento encerra a temporada de compras de 2025 e começa a corrida para o Natal. Para o dia, a Shopee vai disponibilizar R$ 15 milhões de cupons de descontos e frete grátis em compras a partir de R$ 10,00.