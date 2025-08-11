Paramount fecha acordo bilionário para transmitir UFC nos EUA a partir de 2026

A Paramount fechou um acordo de US$ 7,7 bilhões para transmitir, nos Estados Unidos, todos os eventos do Ultimate Fighting Championship (UFC) pelos próximos sete anos, a partir de 2026, segundo informou a controladora do campeonato TKO Group, em comunicado nesta segunda-feira, 11.

O contrato prevê pagamento médio de US$ 1,1 bilhão por ano e inclui as 13 lutas numeradas mais importantes e 30 edições do “Fight Night”. Todo o conteúdo será disponibilizado no serviço de streaming Paramount+, com alguns eventos transmitidos simultaneamente no canal de televisão CBS.

A medida elimina o modelo pay-per-view adotado pela atual detentora dos direitos, a ESPN+, da Disney, que pagou cerca de US$ 500 milhões por cinco anos de contrato até o fim de 2025. “O modelo de pay-per-view é coisa do passado”, disse Mark Shapiro, presidente da TKO Group, em entrevista à CNBC.

O acordo foi fechado poucos dias após a conclusão da fusão da Paramount com a Skydance Media, que assumiu o controle da companhia na última quinta-feira, sob a liderança do CEO David Ellison.

Na semana anterior, a TKO fechou também um contrato de US$ 1,6 bilhão por cinco anos com a ESPN para os direitos nos EUA dos eventos premium da WWE.

Segundo Shapiro, a negociação com a Paramount foi concluída em 48 horas, após a fusão com a Skydance. Inicialmente, a TKO planejava vender os eventos “Fight Night” a um parceiro e as lutas numeradas a outro, mas Ellison optou por adquirir todo o pacote, diante da escassez de ativos esportivos de grande porte no mercado.

Ellison, que se declarou fã do UFC, destacou que os eventos são atrativos para plataformas de streaming por ocorrerem ao longo de todo o ano, mantendo assinantes engajados. No total, serão 43 eventos ao vivo por ano, somando cerca de 350 horas de programação.

A Paramount também manifestou interesse em adquirir os direitos internacionais do UFC, disponíveis de forma escalonada, cerca de um terço por ano. Atualmente, as lutas são transmitidas em mais de 210 países, e a empresa terá uma janela de negociação exclusiva de 30 dias para cada território quando os contratos vencerem.