Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Paramount fecha acordo bilionário para transmitir UFC nos EUA a partir de 2026

Contrato de sete anos com a TKO Group elimina modelo pay-per-view e garante exclusividade no Paramount+ e na CBS

UFC: campeonato terá 43 eventos anuais transmitidos nos EUA pelo Paramount+ sem custo adicional para assinantes (Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images)

UFC: campeonato terá 43 eventos anuais transmitidos nos EUA pelo Paramount+ sem custo adicional para assinantes (Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09h58.

A Paramount fechou um acordo de US$ 7,7 bilhões para transmitir, nos Estados Unidos, todos os eventos do Ultimate Fighting Championship (UFC) pelos próximos sete anos, a partir de 2026, segundo informou a controladora do campeonato TKO Group, em comunicado nesta segunda-feira, 11.

O contrato prevê pagamento médio de US$ 1,1 bilhão por ano e inclui as 13 lutas numeradas mais importantes e 30 edições do “Fight Night”. Todo o conteúdo será disponibilizado no serviço de streaming Paramount+, com alguns eventos transmitidos simultaneamente no canal de televisão CBS.

A medida elimina o modelo pay-per-view adotado pela atual detentora dos direitos, a ESPN+, da Disney, que pagou cerca de US$ 500 milhões por cinco anos de contrato até o fim de 2025. “O modelo de pay-per-view é coisa do passado”, disse Mark Shapiro, presidente da TKO Group, em entrevista à CNBC.

O acordo foi fechado poucos dias após a conclusão da fusão da Paramount com a Skydance Media, que assumiu o controle da companhia na última quinta-feira, sob a liderança do CEO David Ellison.

Na semana anterior, a TKO fechou também um contrato de US$ 1,6 bilhão por cinco anos com a ESPN para os direitos nos EUA dos eventos premium da WWE.

Segundo Shapiro, a negociação com a Paramount foi concluída em 48 horas, após a fusão com a Skydance. Inicialmente, a TKO planejava vender os eventos “Fight Night” a um parceiro e as lutas numeradas a outro, mas Ellison optou por adquirir todo o pacote, diante da escassez de ativos esportivos de grande porte no mercado.

Ellison, que se declarou fã do UFC, destacou que os eventos são atrativos para plataformas de streaming por ocorrerem ao longo de todo o ano, mantendo assinantes engajados. No total, serão 43 eventos ao vivo por ano, somando cerca de 350 horas de programação.

A Paramount também manifestou interesse em adquirir os direitos internacionais do UFC, disponíveis de forma escalonada, cerca de um terço por ano. Atualmente, as lutas são transmitidas em mais de 210 países, e a empresa terá uma janela de negociação exclusiva de 30 dias para cada território quando os contratos vencerem.

Acompanhe tudo sobre:ParamountUFCEsportes
Próximo

Mais de Invest

Nvidia e AMD vão repassar 15% da receita de vendas à China para governo dos EUA

Operadora ucraniana deve captar até US$ 200 milhões com listagem nos EUA

Esse país tem o dólar mais caro do mundo — e não é o Brasil

Galípolo, balanço da Natura e trégua entre EUA e China: o que move o mercado

Mais na Exame

Esporte

Michael Jordan conquista segundo lugar em torneio de pesca milionário nos EUA

Casual

Joalheria de quase 200 anos é vendida por US$ 50 milhões após queda nas vendas e crise no luxo

Economia

Boletim Focus: mercado reduz expectativas de PIB e IPCA para 2025 e 2026

Future of Money

Brasileiros usam stablecoins no dia a dia, mas preferem guardar bitcoin, revela estudo