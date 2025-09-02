Casual

Lançamentos da Apple TV em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

O nono mês do ano marca os finais das temporadas de 'Fundação', 'Alcapuco' e 'Chefe de Guerra'

Apple TV: o que entra no catálogo em setembro de 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)

Luiza Vilela
Repórter de POP

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h16.

Setembro chega com estreias de peso no Apple TV+. Denzel Washington protagoniza "Luta de Classes", novo drama dirigido por Spike Lee, enquanto Jessica Chastain assume o papel principal da minissérie "A Especialista". O mês também marca o retorno de séries de sucesso como "The Morning Show" e "Slow Horses".

Entre os encerramentos, estão os episódios finais da terceira temporada de "Fundação", da comédia "Acapulco" e do épico "Chefe de Guerra", protagonizado por Jason Momoa.

Confira abaixo o calendário completo com as estreias do Apple TV+ em setembro de 2025.

O que estreia na Apple TV+ em setembro de 2025?

Séries que estreiam no Apple TV+ em setembro de 2025

  • The Morning Show – Temporada 4 | 17/09/2025
  • O Viajante Relutante com Eugene Levy – Temporada 3 | 19/09/2025
  • Slow Horses – Temporada 5 | 24/09/2025
  • A Especialista – Temporada 1 | 26/09/2025

Filmes que estreiam no Apple TV+ em setembro de 2025

  • Luta de Classes | 05/09/2025
  • Por Inteiro | 26/09/2025

Finais de temporada no Apple TV+ em setembro de 2025

  • Fundação – Temporada 3 | 12/09/2025
  • Acapulco – Temporada 4 | 17/09/2025
  • Chefe de Guerra – Temporada 1 | 19/09/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

