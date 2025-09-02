Lançamentos da Apple TV em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Apple TV: o que entra no catálogo em setembro de 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)
Repórter de POP
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h16.
Setembro chega com estreias de peso no Apple TV+. Denzel Washington protagoniza "Luta de Classes", novo drama dirigido por Spike Lee, enquanto Jessica Chastain assume o papel principal da minissérie "A Especialista". O mês também marca o retorno de séries de sucesso como "The Morning Show" e "Slow Horses".
Entre os encerramentos, estão os episódios finais da terceira temporada de "Fundação", da comédia "Acapulco" e do épico "Chefe de Guerra", protagonizado por Jason Momoa.
Confira abaixo o calendário completo com as estreias do Apple TV+ em setembro de 2025.
Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.