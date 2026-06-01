O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira que a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas pode gerar impactos sobre o sistema financeiro nacional.

Segundo ele, a medida tende a elevar os custos de operação de bancos e fintechs no país. Na avaliação do ministro, o cenário pode resultar em aumento de tarifas bancárias, spreads e taxas de juros cobradas dos clientes.

Em entrevista ao SBT News, Durigan argumentou que a iniciativa amplia a percepção de risco para instituições financeiras que atuam no Brasil e abre espaço para eventuais sanções por parte das autoridades americanas.

" Os bancos, as fintechs, vão ter que aumentar custos, e como a gente sabe, passar isso para tarifa que você paga, para o spread, as taxas de juros, que você paga. Porque os bancos estão falando ‘poxa, com um espaço desse tamanho aberto para os EUA escolher onde tem facção, colocar o dedo e ter problema, sou eu, o banco que tem que me proteger no primeiro momento’", disse.

O secretário-executivo relatou que passou a última sexta-feira em reuniões com representantes de diferentes setores da economia. Entre as preocupações apresentadas por empresários e agentes do mercado estão possíveis medidas restritivas contra instituições financeiras brasileiras e reflexos sobre o funcionamento do Pix.

Segundo Durigan, uma eventual sanção aplicada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos poderia afetar a capacidade de determinadas instituições oferecerem serviços financeiros aos clientes.

"Se isso avançar para virar sanção financeira, do Departamento do Tesouro americano, direcionado a alguma instituição, essa instituição pode ficar impossibilitada de te oferecer um Pix. Então você pode estar precisando pagar uma conta, e de repente, esse banco estará indisponibilizado de fazer Pix", afirmou o ministro.

Mais cedo, em entrevista à rádio CBN, Durigan afirmou que pretende discutir o tema com integrantes do governo americano nos próximos dias. O secretário-executivo declarou que poderá procurar o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, após reunir mais informações sobre os possíveis efeitos da decisão.

"Eu posso ligar para o Scot Bessent a qualquer momento, eu não tenho problema com isso, mas não cabe ao Brasil ficar num lugar de vassalagem, de passar a mão no telefone toda hora e ficar implorando para os Estados Unidos", disse, o ministro, que completou. "Nos próximos dias isso pode acontecer, à medida que eu estiver com as informações todas, que eu reputo necessário, e no meu tempo farei contato com eles".

Classificação de facções como organizações terroristas

Na semana passada, o governo dos Estados Unidos anunciou a inclusão do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) em sua lista de organizações terroristas. A decisão ocorreu após um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Donald Trump, e foi recebida de forma positiva por integrantes da oposição.

A classificação amplia a possibilidade de aplicação de sanções econômicas e financeiras a pessoas físicas e jurídicas que possam ser associadas às organizações mencionadas pelas autoridades americanas.

A medida também abre caminho para ações relacionadas ao combate dessas organizações sob a legislação antiterrorismo dos Estados Unidos, tema que passou a ser acompanhado por integrantes do governo brasileiro e por representantes do setor financeiro.