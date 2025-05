Fim de uma era: Globo encerra Canal Viva e lança Globoplay Novelas com foco em novas produções

A novela, um verdadeiro patrimônio cultural dos brasileiros, está conquistando ainda mais espaço na televisão nacional. A partir de 9 de junho, o canal Viva, que celebra 15 anos de história, será renomeado para Globoplay Novelas (543 na Claro TV e 443 na SKY), com uma programação totalmente dedicada aos folhetins.

A grade não se restringirá apenas aos clássicos que marcaram época e já passaram pela TV Globo, mas incluirá também novas produções e novelas internacionais.

Aposta em novelas inéditas

Entre as estreias, destaca-se "Guerreiros do Sol", uma produção Original Globoplay que será exibida tanto na plataforma de streaming quanto no Globoplay Novelas, a partir de 11 de junho.

Criada por George Moura e Sergio Goldenberg, a trama se passa nas décadas de 1920 e 1930 e é inspirada na história de Lampião, Maria Bonita e outros casais de cangaceiros que cruzaram o Nordeste brasileiro. No elenco estão Isadora Cruz, Thomás Aquino, Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero. A direção artística é de Rogério Gomes.

O novo canal Globoplay Novelas contará com quatro faixas a mais do que o Viva tradicionalmente oferecia. Inicialmente, uma delas será ocupada pela novela "Além do Tempo" (2015), que nunca foi reprisada pela TV Globo. A programação incluirá ainda a novela turca "Hercai" e o folhetim mexicano "Amor Invencível", além de "Guerreiros do Sol", que completará a programação diária.

Outra inovação será a introdução das “batalhas temáticas”, onde o público terá a oportunidade de escolher os próximos títulos a serem exibidos no canal. A dinâmica dessas batalhas será explicada pela diretora da programação, oferecendo uma experiência interativa para os telespectadores.