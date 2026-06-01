Rock in Rio 2026: veja o line-up completo de todos os dias de festival

Faltando pouco mais de três meses para a realização do Rock in Rio 2026, a organização do festival concluiu a programação de todos os palcos do evento, marcado para os dias 4, 5, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Com o anúncio dos últimos artistas, o line-up do festival está definido. Entre os principais nomes confirmados para esta edição estão Foo Fighters, Elton John, Zara Larsson e Calvin Harris, que integram a lista de atrações distribuídas pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.
O Rock in Rio chega à reta final de preparação com a programação completa divulgada, permitindo que o público organize sua participação e acompanhe a divisão dos shows por datas e palcos.
A edição de 2026 reunirá artistas de diferentes gêneros musicais ao longo de seis dias de apresentações, mantendo o formato tradicional do festival, com atrações nacionais e internacionais distribuídas em múltiplos palcos.
Confira a programação completa do Rock in Rio 2026
Dia 4 de setembro
Palco Mundo
- Foo Fighters
- Rise Against
- The Hives
- Nova Twins
Palco Sunset
- Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
- Hot Milk
- Detonautas convida Biquíni
- Di Ferrero
New Dance Order
- Steve Angello
- Giu x Carola
- Atkö ≠
- Cat Dealers
Espaço Favela
- Rodrigo do CN
- Hitmaker
- Gbz7n
Global Village
- Paulinho Moska
- Leela
- Giovanna Moraes
Supernova
- Diogo Defante
- Venere Vai Venus
- Rock in Gil com Larissa Luz
- Chady
Dia 5 de setembro
Palco Mundo
- Avenged Sevenfold
- Bring Me the Horizon
- Machine Gun Kelly
- Sepultura
Palco Sunset
- Bad Omens
- Poppy
- Black Pantera convida Nervosa
- Malvada convida Day Limns
New Dance Order
- James Hype
- Volkoder
- Camila Jun x Eli Iwasa
- Victor Lou
Dia 6 de setembro
Palco Mundo
- Calvin Harris
- Black Eyed Peas
- Nelly
- Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)
Palco Sunset
- Ne-Yo
- Jota Quest (tocando Tim Maia)
- BaianaSystem
- Calema
New Dance Order
- Meduza
- Casa Bonita / Brisotti & Viot
- Liu
- Sofi Tukker
Espaço Favela
Palco Supernova
- João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones
- Matanza Ritual
- Bayside Kings
- O Escritório
Global Village
- Mohamed Ramadan
- Mãeana
- Bento Gil convida Flor Gil
Dia 7 de setembro
Palco Mundo
- Elton John
- Gilberto Gil
- Jon Batiste
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- Laufey
- Péricles canta Motown
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
- Fatboy Slim
- Aline Rocha
- Leo Janeiro & Simo Not Simon
- Max Styler
Espaço Favela
Palco Supernova
- Alee
- Zeca Veloso
- Melly
- Maui
Global Village
- João Bosco
- Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- Wanda Sá
Dia 11 de setembro
Palco Mundo
- Stray Kids
- Hwasa
- Alok
- Nexz
Palco Sunset
- Jamiroquai
- PJ Morton
- Os Garotin convida Duquesa
- Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order
- Neelix & Vegas
- Omiki
- Departamento
- Anna
Espaço Favela
- MC Cabelinho convida TZ da Coronel
- Puterrier & MC Carol
- Caio Luccas
Palco Supernova
- Nandatsunami
- Ananda
- Isa Buzzi
- Muse Maya
Global Village
- Souldified
- Rio Bronx
- Lambateria com Félix Robatto
Dia 12 de setembro
Palco Mundo
- Maroon 5
- Demi Lovato
- J Balvin
- Pedro Sampaio
Palco Sunset
- Mumford & Sons
- João Gomes + Orquestra Brasileira
- Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
New Dance Order
- Alok
- Alok & Family – Ekanta, Swarup
- Gabe
- Adam Sellouk
- Bhaskar
Espaço Favela
- Timbalada
- Priscila Senna
- Soul de Brasileiro
Palco Supernova
- Delacruz
- Milo J
- Yago Oproprio
- Celo Dut
Global Village
- Mestrinho
- Hamilton de Holanda
- Badi Assad
Dia 13 de setembro
Palco Mundo
- Twenty One Pilots
- Halsey
- Lola Young
- Ivete Sangalo
Palco Sunset
- Zara Larsson
- Marina Sena convida Céu
- Joelma convida Viviane Batidão
- Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order
- John Summit
- Roddy Lima
- Illusionize
- Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Espaço Favela
Palco Supernova
- Lourena
- Sant
- Bruna Black
- Ar Baby
Global Village
- Haley Smalls
- Lucy Alves
- Kynnie