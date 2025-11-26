CEO da Disney Brasil assume liderança de área do Disney+ na América Latina

Após sediar a primeira D23 em solo brasileiro, o atual General Manager da Disney Brasil, Renato D'Angelo, assumiu uma nova área dentro da companhia. Além de chefiar a empresa no Brasil, agora também será líder do setor de Direct-to-Consumer (DTC) na América Latina.

A informação foi enviada com exclusividade à EXAME.

A mudança de cargo faz parte de um novo modelo operacional para negócios de entretenimento e esportes no continente, anunciado pela The Walt Disney Company nesta quarta-feira, 26. A estratégia visa impulsionar o crescimento global da empresa.

A nomeação reforça a importância estratégica do Brasil nos planos de crescimento regional da Disney. Em 2024, a D23 levou mais de 45 mil pessoas a São Paulo durante os dias 8, 9 e 10 de novembro. O evento foi incluído no calendário global do estúdio para anúncio de novas estreias no streaming e nos cinemas.

Nova operação de negócios da Disney

Na liderança da operação local, D'Angelo continuará se reportando a Martín Iraola, que agora assume o cargo de Presidente da The Walt Disney Company para a América Latina. Já nas atribuições de Direct-to-Consumer, passa a se reportar a Joe Earley, Presidente de Direct-to-Consumer da Disney Entertainment.

Sob a nova estrutura, que espelha o modelo implementado na The Walt Disney Company EMEA, no início deste ano, as operações de entretenimento e esportes da Disney na América Latina — incluindo Direct-to-Consumer, Distribuição Cinematográfica, Distribuição em Plataformas, Conteúdo Original Local, Esportes, Marketing, Vendas de Publicidade e Redes de Entretenimento — passarão a se reportar diretamente aos líderes globais dessas respectivas áreas de negócios, sediados nos EUA.

O Presidente regional na América Latina continuará atuando como representante da Disney na região, responsável por consolidar as prioridades estratégicas e financeiras, coordenar as equipes em nível regional e liderar iniciativas locais que abrangem diversas áreas de negócios (com exceção da Disney Experiences). O Presidente regional também supervisionará as funções de Recursos Humanos, Comunicação e Finanças.

A Disney também anunciou que Diego Lerner foi nomeado Presidente Honorário da The Walt Disney Company para a América Latina, em reconhecimento à contribuição para a empresa ao longo dos anos. Iraola se reportará a Alan Bergman e Dana Walden, Co-Chairmen da Disney Entertainment, e a Jimmy Pitaro, Chairman da ESPN.

De estagiário a General Manager

Como executivo especializado, D'Angelo já tem mais de 25 anos de experiência na indústria do entretenimento. Nascido em São Paulo, ele se formou em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e tem um MBA em Negócios pela Universidade da Califórnia (UCLA) - Anderson School of Management.

"Eu comecei como estagiário faz quase 26 anos. Estava na Fox, comecei minha carreira no Brasil e aí logo fui para Los Angeles. Trabalhei um pouco também no México, no Panamá, já em cargos mais altos, mas estava ultimamente em Porto Rico como manager da América Central e do Caribe. Quando a Disney comprou a Fox, eu fui chegando aos cargos de liderança. Voltei pro Brasil e cá estamos", disse ele em entrevista à EXAME em 2023, pouco depois de assumir o cargo como General Manager da empresa no Brasil.

Frente a frente com mudanças significativas dentro da Disney, nos próximos anos, Renato espera continuar levando as marcas da empresa para o consumidor, alcançando novos espaços.

"A D23 é uma das coisas que me enche de orgulho", comemora ele. "Sinto que estamos em um bom caminho. O que quero fazer, como líder, é levar cada vez mais esses eventos para públicos ainda mais amplos, em outros estados e cidades. Quero que haja mais investimento no mercado audiovisual do Brasil, com produtos mais sérios, mais filmes. Levar a Disney para casa de quem consome nossos produtos".