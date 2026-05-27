Ex-assistente de Matthew Perry é condenado a 41 meses de prisão

Kenneth Iwamasa, antigo assistente pessoal de Matthew Perry, foi condenado a 41 meses de prisão federal nesta quarta-feira por participação na morte do ator da série “Friends”. A sentença encerra o processo criminal contra cinco pessoas que admitiram envolvimento no caso.

A decisão foi proferida pela juíza Sherilyn Garnett. Iwamasa foi a pessoa que encontrou Perry inconsciente em uma banheira de hidromassagem na casa do ator, em Los Angeles, em outubro de 2023, informou a agência Reuters. Segundo promotores federais, ele aplicou doses de ketamina no artista a pedido do próprio Perry antes de deixar a residência para fazer compras. Quando retornou, o ator já estava morto.

Durante a audiência, Iwamasa pediu desculpas à família do ator. “Sinto muito por todos vocês. Sinto muito por ter cometido atos ilegais dos quais me arrependerei para sempre. Levarei isso para o túmulo”, afirmou.

Keith Morrison, padrasto de Matthew Perry, foi o único integrante da família a se pronunciar no tribunal. Ele acusou Iwamasa de ignorar o agravamento do vício do ator em ketamina e de manter o fornecimento da substância. “Você continuou injetando mais nele. Você poderia ter feito a ligação, mas estava levando uma vida muito confortável”, declarou.

O laudo da autópsia apontou que Perry morreu em decorrência dos “efeitos agudos da ketamina”. Segundo o relatório, a substância, combinada a outros fatores, fez o ator perder a consciência e se afogar.

A ketamina é um anestésico de curta duração com propriedades alucinógenas. O medicamento pode ser utilizado no tratamento de depressão e outros transtornos psicológicos, mas também circula de forma ilegal como droga recreativa.

Iwamasa se declarou culpado por conspiração para distribuição de ketamina com resultado de morte. No acordo firmado com a Justiça, ele admitiu ter aplicado repetidas doses da substância em Matthew Perry sem treinamento médico, incluindo a dose considerada letal.

Além da pena de prisão, a sentença inclui dois anos de liberdade condicional supervisionada e multa de US$ 10 mil. Em troca da colaboração, Iwamasa forneceu informações usadas contra os demais acusados.

Promotores apontaram assistente como fornecedor de drogas

Os promotores classificaram Kenneth Iwamasa como “cúmplice e fornecedor de drogas” de Matthew Perry. Segundo os documentos apresentados à Justiça, ele aplicou ketamina no ator diversas vezes ao longo de outubro de 2023.

As investigações apontam que, em pelo menos duas ocasiões, o assistente encontrou Matthew Perry inconsciente após as aplicações, mas continuou administrando a substância. Em outro episódio citado pela promotoria, o ator perdeu a capacidade de falar depois de receber uma injeção aplicada por um médico.

A juíza Sherilyn Garnett afirmou que a conduta de Iwamasa foi “imprudente” nos dias anteriores à morte do ator.

O advogado de defesa, Alan Eisner, declarou que o cliente “apenas fez o que seu chefe mandou”. Após a sentença, afirmou que Iwamasa se arrependerá permanentemente de não ter recusado os pedidos de Perry.

Matthew Perry morreu aos 54 anos. O ator ficou conhecido mundialmente pelo personagem Chandler Bing na série Friends, exibida originalmente pela NBC nos anos 1990. Antes da morte, ele havia relatado publicamente décadas de dependência química.

Outros envolvidos no caso já haviam sido condenados anteriormente, entre eles dois médicos, um intermediário e uma traficante identificada como Jasveen Sangha, conhecida no processo como “Rainha da Cetamina”, que recebeu pena de 15 anos de prisão.