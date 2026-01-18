Pedro desiste do BBB 26; quem mais já pediu para sair do programa?

Ao longo das edições do Big Brother Brasil, alguns participantes não aguentaram o confinamento e deixaram o reality por vontade própria. Neste domingo, 18, o brother Pedro desistiu do BBB 26, se tornando o décimo jogador a pedir para sair na história da competição até agora.

Sem contar Pedro, em 2024, Vanessa Lopes foi a participante mais recente a apertar o botão de desistência.

A primeira saída voluntária ocorreu no BBB 3, quando Dilsinho não suportou o isolamento e pediu para deixar a casa poucos dias após o início da temporada.

Desde então, desistências passaram a marcar diferentes fases do programa e, a partir de 2022, o botão de saída foi incorporado à dinâmica.

Desistências ao longo do Big Brother Brasil

No BBB 9, Leonardo Jancu deixou o reality durante o Quarto Branco, após mais de 30 horas de confinamento no espaço fechado. No BBB 13, Kleber Bambam abandonou o programa durante sua segunda participação, alegando desgaste emocional e dificuldade em seguir no jogo.

O BBB 15 registrou a saída espontânea de Tamires, que decidiu deixar o reality após uma festa que gerou desconforto e receio sobre a repercussão externa de suas atitudes. No BBB 16, Alan pediu para sair após receber notícias sobre o estado de saúde do pai, diagnosticado com câncer.

O BBB 21 teve a desistência de Lucas Penteado, que deixou o programa após conflitos intensos e dificuldades emocionais. O ator também relatou pressão psicológica e episódios de isolamento dentro da casa.

No BBB 22, Tiago Abravanel apertou o botão de desistência após relatar solidão e desconforto com a dinâmica do jogo. O participante afirmou que o ambiente estava afetando sua saúde mental.

A edição seguinte registrou nova desistência. Bruno Gaga deixou o BBB 23 após pressão emocional, insegurança e saudade da família. A decisão surpreendeu os colegas de confinamento e o público.

No BBB 24, Vanessa Lopes se tornou a nona participante a desistir do reality. A influenciadora apertou o botão após dias de instabilidade emocional e orientações internas para buscar apoio psicológico. Depois da saída, ela afirmou que o período no programa evidenciou a necessidade de cuidar da própria saúde mental.

Neste domingo, Pedtro se tornou o décimo participante a pedir para sair do programa após tentar assediar Jordana na despensa.

Lista completa dos participantes desistentes