Pedro desiste do BBB 26; quem mais já pediu para sair do programa?

Pedro: brother desiste de jogo (Reprodução Globo)
Redação Exame
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20h34.
Última atualização em 18 de janeiro de 2026 às 20h50.
Ao longo das edições do Big Brother Brasil, alguns participantes não aguentaram o confinamento e deixaram o reality por vontade própria. Neste domingo, 18, o brother Pedro desistiu do BBB 26, se tornando o décimo jogador a pedir para sair na história da competição até agora.
Sem contar Pedro, em 2024, Vanessa Lopes foi a participante mais recente a apertar o botão de desistência.
A primeira saída voluntária ocorreu no BBB 3, quando Dilsinho não suportou o isolamento e pediu para deixar a casa poucos dias após o início da temporada.
Desde então, desistências passaram a marcar diferentes fases do programa e, a partir de 2022, o botão de saída foi incorporado à dinâmica.
No BBB 9, Leonardo Jancu deixou o reality durante o Quarto Branco, após mais de 30 horas de confinamento no espaço fechado. No BBB 13, Kleber Bambam abandonou o programa durante sua segunda participação, alegando desgaste emocional e dificuldade em seguir no jogo.
O BBB 15 registrou a saída espontânea de Tamires, que decidiu deixar o reality após uma festa que gerou desconforto e receio sobre a repercussão externa de suas atitudes. No BBB 16, Alan pediu para sair após receber notícias sobre o estado de saúde do pai, diagnosticado com câncer.
O BBB 21 teve a desistência de Lucas Penteado, que deixou o programa após conflitos intensos e dificuldades emocionais. O ator também relatou pressão psicológica e episódios de isolamento dentro da casa.
No BBB 22, Tiago Abravanel apertou o botão de desistência após relatar solidão e desconforto com a dinâmica do jogo. O participante afirmou que o ambiente estava afetando sua saúde mental.
A edição seguinte registrou nova desistência. Bruno Gaga deixou o BBB 23 após pressão emocional, insegurança e saudade da família. A decisão surpreendeu os colegas de confinamento e o público.
No BBB 24, Vanessa Lopes se tornou a nona participante a desistir do reality. A influenciadora apertou o botão após dias de instabilidade emocional e orientações internas para buscar apoio psicológico. Depois da saída, ela afirmou que o período no programa evidenciou a necessidade de cuidar da própria saúde mental.
Neste domingo, Pedtro se tornou o décimo participante a pedir para sair do programa após tentar assediar Jordana na despensa.