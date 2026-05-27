Demi Lovato no Brasil: quando começa a venda geral de ingressos?

Demi Lovato: cantora norte-americana confirmou show em São Paulo (Facebook/Reprodução)
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h47.
Demi Lovato fará um show solo em São Paulo no dia 15 de setembro, dentro da turnê “It’s Not That Deep”. A apresentação ocorrerá na Suhai Music Hall e marcará a volta da cantora à capital paulista após participação no festival The Town, em 2023.
Os ingressos para o público geral começam a ser vendidos em 28 de maio. As entradas estarão disponíveis a partir das 10h nos canais on-line e, às 11h, na bilheteria oficial. O pagamento poderá ser parcelado em até três vezes sem juros. A venda será feita pela Ticketmaster e no ponto físico sem taxa de serviço.
Antes da passagem por São Paulo, Demi Lovato participará do Rock in Rio, no dia 12 de setembro. A cantora será uma das atrações do Palco Mundo e dividirá o posto de co-headliner com o Maroon 5.
Produzida pela Live Nation, a turnê começou em abril deste ano com apresentações em arenas nos Estados Unidos. O repertório reúne músicas do nono álbum de estúdio da artista e inclui faixas inéditas da edição deluxe “It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)”.
A série de shows também contará com músicas lançadas ao longo da trajetória de Demi Lovato. A atual fase musical da cantora retoma elementos do dance-pop, estilo que conduz a identidade sonora da turnê.
A passagem pelo Brasil contará com duas apresentações programadas para setembro. A primeira acontecerá no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Três dias depois, a cantora seguirá para São Paulo, onde fará a apresentação solo na Suhai Music Hall.
A turnê acompanha o lançamento da edição deluxe do álbum “It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)”, projeto que adiciona músicas inéditas ao repertório apresentado inicialmente na etapa norte-americana.
Preços e setores do show de Demi Lovato em São Paulo: