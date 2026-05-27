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Demi Lovato no Brasil: quando começa a venda geral de ingressos?

Apresentação solo da cantora norte-americana acontecerá em São Paulo no dia 15 de setembro

Demi Lovato: cantora norte-americana confirmou show em São Paulo (Facebook/Reprodução)

Demi Lovato: cantora norte-americana confirmou show em São Paulo (Facebook/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h47.

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Demi Lovato fará um show solo em São Paulo no dia 15 de setembro, dentro da turnê “It’s Not That Deep”. A apresentação ocorrerá na Suhai Music Hall e marcará a volta da cantora à capital paulista após participação no festival The Town, em 2023.

Os ingressos para o público geral começam a ser vendidos em 28 de maio. As entradas estarão disponíveis a partir das 10h nos canais on-line e, às 11h, na bilheteria oficial. O pagamento poderá ser parcelado em até três vezes sem juros. A venda será feita pela Ticketmaster e no ponto físico sem taxa de serviço.

Antes da passagem por São Paulo, Demi Lovato participará do Rock in Rio, no dia 12 de setembro. A cantora será uma das atrações do Palco Mundo e dividirá o posto de co-headliner com o Maroon 5.

Produzida pela Live Nation, a turnê começou em abril deste ano com apresentações em arenas nos Estados Unidos. O repertório reúne músicas do nono álbum de estúdio da artista e inclui faixas inéditas da edição deluxe “It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)”.

A série de shows também contará com músicas lançadas ao longo da trajetória de Demi Lovato. A atual fase musical da cantora retoma elementos do dance-pop, estilo que conduz a identidade sonora da turnê.

Passagem pelo Rock In Rio

A passagem pelo Brasil contará com duas apresentações programadas para setembro. A primeira acontecerá no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Três dias depois, a cantora seguirá para São Paulo, onde fará a apresentação solo na Suhai Music Hall.

A turnê acompanha o lançamento da edição deluxe do álbum “It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)”, projeto que adiciona músicas inéditas ao repertório apresentado inicialmente na etapa norte-americana.

Veja os preços dos ingressos

Preços e setores do show de Demi Lovato em São Paulo:

  • PISTA: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira
  • PISTA PREMIUM: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira
  • MEZANINO 2º PISO: R$ 420,00 meia-entrada e R$ 840,00 inteira
  • CAMAROTE 2º PISO A/B: R$ 435,00 meia-entrada e R$ 870,00 inteira
  • CAMAROTE 1º PISO A/B: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 890,00 inteira
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