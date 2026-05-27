Demi Lovato confirma show solo em São Paulo em setembro; veja preços e como comprar ingressos

Demi Lovato: cantora norte-americano vai se apresentar em São Paulo, em setembro de 2026 (Pool/Getty Images)
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h27.
Última atualização em 27 de maio de 2026 às 15h33.
Demi Lovato confirmou uma apresentação solo em São Paulo no dia 15 de setembro, como parte da turnê “It’s Not That Deep”.O show acontecerá na Suhai Music Hall e marcará o retorno da cantora à capital paulista após a participação no festival The Town, em 2023.
A venda de ingressos para o público geral começará em 28 de maio. As entradas estarão disponíveis a partir das 10h pela internet e das 11h na bilheteria oficial. Os ingressos poderão ser parcelados em até três vezes sem juros. A comercialização ocorrerá pelo site da Ticketmaster e também no ponto físico, sem cobrança de taxa de serviço.
Antes da apresentação em São Paulo, Demi Lovato subirá ao palco do Rock in Rio, em 12 de setembro. A artista integra a programação do Palco Mundo como co-headliner ao lado da banda Maroon 5.
A turnê é produzida pela Live Nation e teve início em abril deste ano com uma sequência de apresentações em arenas nos Estados Unidos. O repertório reúne músicas do nono álbum de estúdio da cantora, incluindo faixas inéditas da edição deluxe “It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)”.
O show também contará com sucessos lançados ao longo da carreira de Demi Lovato. Segundo a produção, a nova fase da artista tem influência do dance-pop, gênero que conduz a identidade sonora da atual turnê.
A série de apresentações acompanha o lançamento da edição deluxe do álbum “It’s Not That Deep (Unless You Want It to Be)”. O projeto adiciona músicas inéditas ao repertório já apresentado na etapa norte-americana da turnê.
A passagem pelo Brasil inclui duas apresentações em setembro. A primeira será no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, antes do show solo marcado para São Paulo três dias depois.
Preços e setores do show de Demi Lovato em São Paulo: