BBB 26: Milena recebe punição pesada e tem crise de choro

Reality agora conta com 24 participantes após a entrada de participantes do 'Quarto Branco'

Milena: empreendora mineira integra a casa Sudeste (TV Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13h06.

A primeira semana do BBB 26 está dando o que falar. Após dias de desafios no 'Quarto Branco', dinâmica que definiu os últimos participantes do reality, a saída repentina de Henri Castelli após crises de convulsão, a sister Milena recebeu uma punição gravíssima neste domingo.

Ela perdeu 500 estalecas e, depois do aviso, teve uma crise de choro.

Minutos antes, os brothers tiveram uma discussão generalizada na sala da casa por causa do tempo do Raio-X - agora o BBB 26 conta com 24 participantes.

"Se tivesse aumentado 20 na casa, tudo bem. Mas, uma hora estava dando todo dia para os 20 fazerem [o Raio-X], e ainda sobrava tempo", disse Milena.

Cronômetro zera

Mais cedo, Milena entrou no Confessionário pouco depois do cronômetro zerar. A sister já estava preocupada com a possibilidade de ser penalizada.

Quem está no Paredão?

A sister Aline Campos foi indicada direto para o Paredão por Marcelo, que ganhou esse direito ao atender o Big Fone. Como contragolpe, a camarote indicou Ana Paula Renault.

Na Mira do Líder Alberto Cowboy estão os brothers Milena, Maxiane, Paulo Augusto, Samira e Breno.

No domingo, 18, o paredão será formado com o voto do Líder e da casa. Com exceção do indicado por Alberto Cowboy, todos os outros emparedados disputarão a prova Bate Volta. Um deles irá se salvar da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

