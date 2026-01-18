BBB 26: Milena recebe punição pesada e tem crise de choro

A primeira semana do BBB 26 está dando o que falar. Após dias de desafios no 'Quarto Branco', dinâmica que definiu os últimos participantes do reality, a saída repentina de Henri Castelli após crises de convulsão, a sister Milena recebeu uma punição gravíssima neste domingo.

Ela perdeu 500 estalecas e, depois do aviso, teve uma crise de choro.

Minutos antes, os brothers tiveram uma discussão generalizada na sala da casa por causa do tempo do Raio-X - agora o BBB 26 conta com 24 participantes.

"Se tivesse aumentado 20 na casa, tudo bem. Mas, uma hora estava dando todo dia para os 20 fazerem [o Raio-X], e ainda sobrava tempo", disse Milena.