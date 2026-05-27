John McClain, que ajudou a recuperar 'império' de Michael Jackson, morre aos 71 anos

O executivo musical John McClain, um dos executores do espólio de Michael Jackson, morreu na segunda-feira, 25. McClain tinha 71 anos. A causa da morte foi confirmada apenas nesta quarta pelo portal Variety. Segundo o veículo, McClain morreu por causa de complicações após uma queda.

McClain atuou na recuperação financeira do legado e dos ativos de Jackson após a morte do cantor, em 2009, por overdose. Ele dividia a função de coexecutor com John Branca, advogado de longa data do artista.

Na época de sua morte, Jackson estava à beira de um colapso financeiro. Seu patrimônio era estimado em cerca de US$ 570 milhões em ativos, com dívidas de US$ 331 milhões. Nos anos seguintes, McClain e Branca transformaram o espólio em um negócio multibilionário. No total, estima-se que cerca de US$ 3,5 bilhões tenham sido gerados pelo espólio desde a morte do cantor.

O testamento de Michael Jackson, feito em 2002, deixa a fortuna para Katherine Jackson, mãe do cantor, e para seus três filhos: Prince, Paris e Blanket, que ainda disputam legalmente sobre os valores a receber.

Outro beneficiário do testamento é Bubbles, chimpanzé de estimação do artista adquirido em 1983. Após a morte de MJ, o animal passou a viver em um santuário e recebe uma mesada de US$ 25 mil pagos pela família.

“Estou profundamente consternado com a perda do meu parceiro e irmão, John McClain. Um dos grandes inovadores no mundo da música e do marketing musical, John era um visionário, que enxergava além do comum e vislumbrava o futuro. É difícil imaginar um mundo sem ele,” afirmou John Branca em um comunicado.

Carreira na música

McClain ganhou destaque no mercado fonográfico ao trabalhar na ascensão de Janet Jackson, irmã de Michael. Ele participou do lançamento de “Control”, álbum de 1986 que consolidou a cantora no mercado pop.

Na gravadora A&M, McClain também trabalhou com nomes como Human League, Atlantic Starr e Jesse Johnson. Em 1989, ingressou na Interscope Records, onde atuou com Dr. Dre. Em 1997, voltou à A&M como presidente de música negra e participou de projetos ligados a Barry White, Ice Cube, Kurupt e Shaquille O’Neal.