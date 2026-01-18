Henri Castelli fala pela primeira vez sobre saída do BBB 26: 'Estou bem'

Henri Castelli falou pela primeira vez sobre as duas convulsões que sofreu durante sua participação no Big Brother Brasil 26 e afirmou estar bem. A entrevista à repórter Renata Ceribelli, da TV Globo, será exibida no Fantástico deste domingo, 18.

"Foi muito forte, nunca tive aquilo. Nunca tive aquilo. Nunca senti isso na vida", disse o ator.

Castelli deixou o programa na quarta-feira, 14, após passar mal durante a primeira Prova do Líder da edição. Ele recebeu atendimento ainda dentro da casa e, depois de retornar, teve uma nova crise, o que motivou a decisão pela desclassificação.

"Estou bem. Assustado ainda, porque tem dois dias. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem", afirmou. "Não tinha nenhuma sequela, nada. Nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo".

Na entrevista, o ator disse que pretende usar o episódio para alertar o público. "Vou contar para vocês [sobre o que aconteceu] e também como agir numa situação como essa, como se comportar diante de uma situação como essa, que, às vezes, com pequenos detalhes, a gente pode salvar uma vida".

Carreira de Henri Castelli na TV Globo

Natural de São Bernardo do Campo (SP), Henri Castelli construiu carreira na TV Globo com papéis em novelas como Cobras & Lagartos (2006), Caras & Bocas (2010), Flor do Caribe (2013), I Love Paraisópolis (2015) e Sol Nascente (2016).

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.