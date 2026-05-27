Quais seleções podem ser a 'zebra' da Copa do Mundo de 2026?

Toda Copa do Mundo tem suas favoritas. Brasil, França, Inglaterra, Argentina e Espanha normalmente ocupam o centro das atenções. Mas o Mundial também costuma reservar espaço para surpresas, campanhas improváveis e seleções que chegam sem holofotes para bagunçar a lógica do torneio.

Em 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, algumas equipes aparecem como possíveis “zebras” da competição. Seja pelo crescimento recente, renovação de elenco ou momento vivido por suas estrelas, esses países podem ir além das expectativas e surpreender no Mundial.

Marrocos quer provar que 2022 não foi acaso

Se existe uma seleção que já deixou de ser apenas promessa, essa equipe é o Marrocos.

Os africanos fizeram história na Copa do Mundo de 2022 ao alcançarem a semifinal, algo inédito para uma seleção africana. A campanha incluiu eliminações de Espanha e Portugal, além de atuações defensivas sólidas e muita organização tática.

Agora, a missão é mostrar que aquele desempenho não foi um ponto fora da curva. Com nomes experientes e uma base consolidada, os marroquinos chegam novamente como uma equipe capaz de incomodar gigantes e repetir uma campanha profunda.

Logo de cara, os marroquinos terão o Brasil pela frente. No grupo C, a equipe enfrenta a Canarinho logo na estreia da competição.

Estados Unidos contam com fator casa e geração promissora

Uma das seleções que pode ganhar força em 2026 é justamente uma das anfitriãs.

Jogando em casa, os Estados Unidos apostam em uma geração considerada uma das mais talentosas de sua história recente. O país terá, além do apoio das arquibancadas, a vantagem de já estar adaptado ao ambiente e à logística do torneio.

Embora ainda não seja visto como favorito ao título, o time norte-americano surge como forte candidato a ultrapassar fases eliminatórias e incomodar adversários tradicionais.

Japão chega embalado pela regularidade

O Japão deixou de ser uma seleção apenas simpática dentro das Copas do Mundo.

Nas últimas edições, os japoneses construíram uma reputação de equipe competitiva, organizada e capaz de surpreender grandes potências. Em 2022, venceram Alemanha e Espanha ainda na fase de grupos, mostrando personalidade diante de campeões mundiais.

Com uma base cada vez mais internacionalizada e jogadores atuando nas principais ligas europeias, os asiáticos entram no radar das possíveis zebras do torneio.

Senegal sonha com campanha histórica

Entre as representantes africanas, Senegal também aparece como uma candidata forte ao papel de surpresa.

Com atletas acostumados ao futebol europeu e uma seleção que vem mantendo competitividade nos últimos anos, o país tenta transformar potencial em campanha histórica.

A equipe já demonstrou, em diferentes competições, capacidade física, intensidade e talento para enfrentar seleções tradicionais.

Últimas 'zebras'

As “zebras” fazem parte da identidade das Copas do Mundo. Ninguém esperava a Croácia como vice-campeã em 2018.

Quatro anos depois, Marrocos entrou para a história como a primeira seleção africana a chegar à semifinal.

E em 2002, quando o Brasil levou o penta, a Coreia do Sul fez a festa diante de sua torcida ao ficar entre as quatro melhores seleções daquela Copa.