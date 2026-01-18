BBB 26: veja quem são os novos participantes do programa

O Quarto Branco terminou na madrugada deste domingo após o apresentador Tadeu Schmidt anunciar mais uma vaga no BBB 26. Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus resistiram à dinâmica até o encerramento e passaram a integrar o elenco do reality show.

Com mais de 120 horas de duração, a disputa estabeleceu um recorde para o programa. Os candidatos — que não haviam sido escolhidos pelo público nas Casas de Vidro — estavam confinados no cômodo desde a noite de segunda-feira, 12.

Dinâmica

O primeiro a deixar o Quarto Branco foi Ricardinho. O atleta de futebol freestyle permaneceu pouco mais de 12 horas no espaço antes de apertar o botão vermelho, em meio a conflitos e momentos de tensão com outros participantes.

Elisa foi a segunda a desistir da vaga no BBB 26. Na noite de quinta-feira, a representante da Casa de Vidro do Sul acionou o botão e deixou a dinâmica após superar as 65 horas de confinamento.

Quando o desafio já ultrapassava 95 horas, Livia abandonou a disputa ao aceitar um prêmio de R$ 50 mil. Mais tarde, Ricardo também deixou o cômodo, apertando o botão na 100ª hora de confinamento. Antes do encerramento, Rafaella apresentou mal-estar e recebeu atendimento médico.

Os novos participantes

Chaiany

Aos 25 anos, começou a trabalhar ainda na infância. Ela quer deixar de ser funcionária e criar sua filha, Lara, de forma mais estável e em melhores condições financeiras.

“Minha maior dor é não ter condição de cuidar da minha filha, depender dos outros”, diz a brasiliense, que conta com apoio de familiares. Sou povão. Gosto de beber e xingo mesmo. Vão me chamar muito de 'vtzera'”, disse ao GShow.

Gabriela

Com 21 anos, a estudante de Psicologia, tem hoje uma rotina bem definida: trabalho integral, academia e faculdade. Nos finais de semana, vende doces em São Paulo para complementar a renda. A mãe, Mayra, cozinha os quitutes. Gabriela tem uma irmã, Eduarda, de 16 anos.

“Vou entrar para ganhar, para jogar. Sei que tenho potencial e força, quero mudar a vida da minha família. Quero ajudar no tratamento da minha mãe e da minha irmã, e depois abrir um consultório como Psicóloga", disse ao GShow. O foco dela está totalmente na casa mais vigiada do Brasil. “Estava namorando, mas não estava bom e tchau. Estou solteira! Adoro bombadão e mais velhos, mas relacionamento, não, o foco é o jogo”, disse. Leandro Aos 42 anos, o baiano de Salvador é o filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, Ainda criança, ajudava no sustento de casa vendendo picolé, amendoim torrado na feira, raspando cana e limpando casas. Durante a juventude, enfrentou a fase mais dura da vida: ficou sem casa e acabou indo morar na rua. Sempre escolhi o caminho da arte. Tenho certeza: foi ela quem me salvou”, afirmou ao GShow. A vida pessoal de Leandro também foge do tradicional. Heterossexual, vive há 19 anos com a companheira em um relacionamento aberto. “Meu foco no BBB é o dinheiro, não pretendo me envolver com ninguém lá. Até porque, meu relacionamento é aberto, mas tem suas regras", explicou. Matheus O gaúcho de 25 anos já trabalhou como motorista de aplicativo, professor de boxe e, durante estadia em Portugal, tentou ser empacotador e garçom.E mostra que é competitivo: “Chora a mãe deles, mas não chora a minha”, disse ao GShow. Matheus namora há seis meses e pensa em formar uma família com a também gaúcha Ana. Mas, para isso, pretende sair do perrengue financeiro. “Isso aí é todo dia. Se você abrir minha conta, tá dois mil negativo”, contou ao GShow.

Quem está no Paredão?

A sister Aline Campos foi indicada direto para o Paredão por Marcelo, que ganhou esse direito ao atender o Big Fone. Como contragolpe, a camarote indicou Ana Paula Renault.

Na Mira do Líder Alberto Cowboy estão os brothers Milena, Maxiane, Paulo Augusto, Samira e Breno.

No domingo, 18, o paredão será formado com o voto do Líder e da casa. Com exceção do indicado por Alberto Cowboy, todos os outros emparedados disputarão a prova Bate Volta. Um deles irá se salvar da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.