BBB 26: Milena é a única que desvendou discurso de Tadeu sobre Bridgerton

A eliminação de Brigido do BBB 26 com 77,8% dos votos do público, nesta terça-feira, 3, foi conduzida por um discurso de Tadeu Schmidt que criou um clima de mistério na casa.

Sarah, Jonas e Cowboy, por exemplo, acharam que as palavras, aparentemente, ambíguas do apresentador indicavam que Ana Paula Renault está queimada fora do reality.

Já Milena chamou a atenção ao ser a única participante a decifrar a charada escondida no discurso de Tadeu, que fez uma referência a uma série da Netflix.

Durante a fala, o apresentador fez referência a Lady Whistledown, personagem da série Bridgerton, ao mencionar a forma como histórias são observadas, comentadas e julgadas na casa.

"É Brigido… De Bridgerton! Será que tem algo a ver?", comentou ela, em tom de surpresa. "O nome da série é o quê? Bridgerton! E o nome do cara que saiu é o quê? Brigido!"

Milena disse que Tadeu citou a série 'Bridgerton' e explicou o que significa o 'diamante' no discurso. #BBB26 pic.twitter.com/iBk3Jnmy71 — Central Reality (@centralreality) February 4, 2026

Ana Paula Renault concordou com a leitura da colega. "Pode ser, porque nada é por acaso", respondeu. Milena, então, reforçou o raciocínio ao citar outro trecho do discurso. "Quando ele falou 'como disse Lady Whistledown', que é uma das principais personagens, já era pra gente ter sacado", disse Milena.

O trocadilho surgiu na primeira semana do reality, quando Chaiany confundiu o nome do participante do BBB 26 com o título da Netflix.

Tadeu também chamou atenção para um dado inédito na temporada: todos os emparedados da noite já haviam passado pelo Paredão anteriormente. Segundo o apresentador, o fator evidenciava padrões de comportamento e percepção do público ao longo do jogo.

Brigido havia caído na berlinda após ser o segundo mais votado pela casa, no Paredão formado no domingo, 1º. Ele disputou a permanência com Ana Paula Renault e Leandro, mas não resistiu à votação popular.

Paredão

O terceiro Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 1º de fevereiro. A Líder Maxiane indicou Ana Paula, enquanto a casa votou em Leandro e Brigido. Jonas tinha sido emparedado pelo Big Fone, indicado por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, mas escapou da berlinda pela Prova Bate e Volta.



Quem já foi eliminado?

Além de Brigido, outros dois brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos e Matheus. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Veja o discurso na íntegra

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 19. Gente, é apenas o terceiro Paredão da temporada e os três emparedados estão aqui pela segunda vez. O que essas pessoas têm? Alguma coisa elas têm, não sei se é bom ou ruim, mas, alguma coisa diferente elas têm.

Dezesseis pessoas nessa casa nem sabem o que é esse sofrimento. E aí estão esses três moradores com a corda no pescoço pela segunda vez. Alguma coisa diferente eles têm. Seja o que for, é diferente ele entre eles, também.

Porque não dá para imaginar uma característica do Brigido, que seja a mesma da Ana Paula, do Boneco e que os transforme em emparedáveis preferidos.O Brigido tem seu motivo, Ana Paula tem o seu e o Boneco também. Mas, apenas um deles é motivo para eliminar essa pessoa agora. E aí é preciso reconhecer: nas palavras de Lady Whistledown: 'fingir que nada está errado é a maneira perfeita de convencer o ignorante a ser submisso'.

Por isso, minha cara e gentil pessoa eliminada de hoje, o que eu vou dizer agora é só para você. A responsabilidade pela eliminação é exclusivamente sua, resultado direto da maneira como você decidiu viver nessa casa.

Pela maneira como você agiu, não era de imaginar que você iria sair, mais cedo ou mais tarde? Não tem muita teoria ou explicação, simplesmente você achou que estava mandando superbem, mas não estava. Houve até um momento que deu essa impressão, mas não.

O que você mostrou antes, quando o Brasil te conheceu, era melhor do que o que você mostrou agora. Por que você não veio daquele jeito? Você tinha que ter ajustado a sua intensidade, e você não ajustou.

Ainda estamos por descobrir quem é o diamante desta temporada, mas essa pessoa certamente não é você: Brigido".