Taylor Swift e Travis Kelce ainda não casaram — mas fãs apostam US$ 2 milhões no evento

O casamento ainda não tem data confirmada, o local não foi anunciado e os noivos também não deram nenhuma declaração pública. Mesmo assim, milhões de dólares já estão apostados nos detalhes do matrimônio de Taylor Swift e Travis Kelce — em plataformas de mercados de previsão como Kalshi e Polymarket, onde qualquer evento pode virar objeto de especulação financeira.

Só no Kalshi, os usuários apostaram mais de US$ 2 milhões em mercados relacionados ao casamento — sendo US$ 1,49 milhão apenas na localização da cerimônia, colocando o evento no top 5% dos mercados mais ativos do site, segundo o New York Times.

O Polymarket registrou mais de US$ 1,7 milhão em volume de negociação em 105 mercados ativos relacionados ao casal, segundo a plataforma.

O que o mercado está apostando

Nova York lidera como local favorito, com 74% de probabilidade implícita no Kalshi, segundo o PredictionHunt.

Rhode Island aparece em segundo, com 21%, apesar de rumores sobre uma cerimônia em 13 de junho no estado terem sido desmentidos por um senador local e por uma assessora de eventos.

Pensilvânia tem apenas 3% de chance, segundo o PredictionHunt.

Sobre o prazo, o Polymarket aposta em casamento até 31 de agosto de 2026, com 90% de probabilidade — contra 9% para um casamento até 30 de junho, segundo a plataforma.

O Kalshi estima em 70% a chance de o casal se casar antes de 1º de janeiro de 2027, segundo a CBS News.

A lista de convidados também virou mercado.

No Polymarket, Selena Gomez lidera com 92% de chance de estar presente, seguida por Sabrina Carpenter, com 86%, segundo a plataforma. Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, também aparece entre os favoritos. Andrew Tate, influenciador controverso, tem apenas 10% de chance de aparecer na lista, segundo o New York Times.

Por que isso acontece

O fenômeno tem duas explicações convergentes.

A primeira é cultural: os fãs de Swift têm um histórico longo de decifrar pistas, analisar padrões e prever movimentos da artista — uma prática que ganhou o nome de "Mastermind" durante a Eras Tour, em referência a uma de suas músicas.

A segunda é tecnológica: as plataformas de mercados de previsão tornaram esse comportamento monetizável.

"Se você consegue capturar padrões no comportamento da Taylor e nos easter eggs e fica muito bom em pensar através da numerologia, é uma expansão natural dizer: 'Espera, por que não ganho um dinheiro com esse superpoder?'", disse Sara Baker Bailey, professora da Southern Connecticut State University, ao New York Times.

Tori Dunlap, criadora de conteúdo financeiro com mais de 3 milhões de seguidores, apontou ao New York Times outra conexão: parte dos fãs de Kelce já tem familiaridade com apostas esportivas, o que pode ter reduzido a barreira de entrada para esse tipo de especulação.

O limite que divide os fãs

Dentro da própria comunidade de fãs, o debate é intenso.

Para alguns, apostar no casamento de Swift é uma invasão de privacidade — uma linha que não deveria ser cruzada independentemente do potencial financeiro. "Não acho que você possa se chamar de fã de um artista se está tentando fazer apostas sobre a vida pessoal dele", disse Tanner Holcomb, consultor de Washington que assistiu a cinco shows da Eras Tour, ao New York Times.

Para outros, é apenas a evolução natural da cultura de fandom. "As plataformas de mercados de previsão estão se tornando mais uma camada de fandom e expressão para o superfã", disse Clarissa Bronfman, porta-voz do Kalshi, ao New York Times.

O que ninguém discute é que Swift já moveu mercados antes — seus shows injetaram bilhões em economias locais, suas escolhas de roupa esgotam produtos em horas. Agora, pela primeira vez, o evento mais privado de sua vida também tem cotação em tempo real.