BBB 26: Matheus admite erro ao rever treta com Ana Paula Renault

BBB 26: Ex-brother assume fala infeliz após VAR (Reprodução TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21h26.
Após ser eliminado do BBB 26 na noite de terça-feira, 27, Matheus participou do Bate-Papo BBB, onde teve a oportunidade de assistir ao VAR da polêmica com Ana Paula Renault e Milena. Durante a exibição das cenas, o ex-participante afirmou que se expressou de forma equivocada em determinados momentos dentro da casa.
No papo com os apresentadores Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Matheus refletiu sobre suas falas e reconheceu que poderia ter escolhido palavras diferentes. Ele disse que, ao rever o episódio com Ana Paula, percebeu que sua maneira de colocar as coisas foi infeliz e que isso acabou gerando interpretações diferentes da sua intenção original.
O ex-brother também falou sobre a percepção que teve da dinâmica entre Ana Paula e Milena no reality. Ele destacou que enxerga qualidades na performance de Milena no jogo e que as suas impressões foram mal exteriorizadas.
Em outro trecho da conversa, Matheus comentou sobre não querer levar ressentimentos para fora da casa. Ele afirmou que não conhece Ana Paula pessoalmente fora do BBB 26 e que prefere se libertar de sentimentos negativos relacionados à discussão, encarando a experiência como um aprendizado.
Matheus entrou no Big Brother Brasil após seis dias de resistência no Quarto Branco. O gaúcho entrou ao lado de Chaiany, Gabriela e Leandro e logo deu início a uma série de polêmicas na casa.
Em seus primeiros dias, fez um comentário sobre a vida íntima da sister Gabriela que gerou repercussão fora da casa. A equipe da paulista publicou uma nota de repúdio pelas falas do ex-Quarto Branco.
"Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos.", diz parte do comunicado.
Depois, Juliano, Marcelo e Babu apontaram falas e atitudes homofóbicas vindas do brother, o que também gerou burburinho dentro e fora do confinamento.
Mas, sua maior polêmica foi a briga com Ana Paula Renault e Milena, em que o participante chamou a veterana de "patroa" da pipoca.
Ana Paula rebateu as falas, afirmando que Matheus desrespeitava Milena ao sugerir que ela não tinha autonomia. A discussão prosseguiu com conotações de classe social, em que Matheus acusou a adversária de hipocrisia ao criticar a elite e, ao mesmo tempo, manter atitudes semelhantes.
No Sincerão da última segunda-feira, 26, o brother acusou a mineira de "falsa moralista" e levanta bandeiras sociais que não cumpre.
No Paredão de terça-feira, Matheus foi eliminado no Paredão contra Leandro e Brigido, com 79,48% dos votos, enquanto Leandro recebeu 15,15% e Brigido 4,97%.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.