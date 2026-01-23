Tia Milena, Boneco, Samy: os apelidos dos participantes do BBB 26

O apresentador Tadeu Schmidt teve uma conversa com os participantes do BBB 26 antes da primeira fase da Prova do Líder para saber como cada um queria ser chamado dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Durante o encontro, Tadeu questionou o brother Leandro sobre sua preferência. Ele poderia optar por “Leandro”, “Léo” ou “Boneco”. O participante, natural da Bahia, confirmou que prefere ser chamado de Boneco, oficializando o apelido para o restante do programa.

Milena, que ganhou destaque no elenco do grupo Pipoca após ser escolhida pelo público, passou a ser chamada pela produção e pelos colegas como Tia Milena. A escolha do apelido é devido à profissão da sister, que é professora de crianças.

Já Samira, participante gaúcha de 25 anos, optou pelo diminutivo Sami. Ela já era mais conhecida por esse nome antes de entrar no reality e escolheu mantê-lo para expressar sua identidade e sua maneira de se apresentar ao público.

A oficialização dos nomes e apelidos pelos próprios participantes permite que a convivência e a comunicação dentro da casa sejam mais naturais, além de destacar aspectos da personalidade de cada um. Além de Boneco, Tia Milena e Sami, outros brothers também definiram versões com as quais se sentem mais à vontade, como Gabi, Marci, Maxi e Marcelinho.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.