Alerta de tempestade ameaça show de Shakira na abertura da Copa do Mundo 2026

O risco de fortes chuvas na Cidade do México pode afetar um dos momentos mais aguardados da abertura da Copa do Mundo de 2026: a cerimônia realizada antes da partida entre México e África do Sul, nesta quinta-feira, 11, no Estádio Azteca.

Autoridades mexicanas emitiram alerta laranja para tempestades, trovoadas e ventos intensos na capital do país justamente no dia da estreia do torneio.

A preocupação não envolve apenas a partida inaugural, marcada para as 13h no horário local (16h de Brasília), mas também o espetáculo programado para cerca de 90 minutos antes do pontapé inicial.

A cerimônia de abertura terá como principal atração a cantora Shakira, que deve apresentar a música "Dai Dai", tema oficial da Copa do Mundo de 2026, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

O evento também prevê apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Esta será a primeira das três cerimônias de abertura planejadas para o Mundial disputado por México, Estados Unidos e Canadá.

Embora a Fifa ainda não tenha indicado mudanças na programação, as condições meteorológicas podem exigir adaptações de última hora caso haja risco para artistas, equipes técnicas e público.

O Serviço Meteorológico Nacional do México prevê precipitações significativas para a capital nas próximas horas.

Junho está entre os meses mais chuvosos do ano na Cidade do México, com tempestades frequentes durante a tarde e temperaturas próximas de 25°C.

Nos últimos dias, diversos bairros registraram alagamentos após fortes chuvas, aumentando a atenção das autoridades para a logística do evento que abrirá oficialmente o Mundial.

Como a Fifa age em caso de tempestade

A Fifa possui um protocolo específico para situações envolvendo raios e descargas elétricas.

Se forem detectados raios em um raio entre 13 e 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores, arbitragem e integrantes das comissões técnicas deixam o campo, enquanto os torcedores são orientados a buscar áreas protegidas.

O reinício só pode ocorrer após 30 minutos sem novos registros de raios. Caso outra descarga elétrica aconteça durante esse período, a contagem recomeça.

Embora não exista um limite oficial para adiamentos, interrupções prolongadas podem afetar a programação do torneio.