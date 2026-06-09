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Alerta de tempestade ameaça show de Shakira na abertura da Copa do Mundo 2026

Fifa monitora previsão de chuvas intensas no dia da estreia da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo 2026: previsão de tempestades na Cidade do México coloca a cerimônia de abertura com Shakira sob observação. (Reprodução / @shakira/Instagram)

Copa do Mundo 2026: previsão de tempestades na Cidade do México coloca a cerimônia de abertura com Shakira sob observação. (Reprodução / @shakira/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05h55.

O risco de fortes chuvas na Cidade do México pode afetar um dos momentos mais aguardados da abertura da Copa do Mundo de 2026: a cerimônia realizada antes da partida entre México e África do Sul, nesta quinta-feira, 11, no Estádio Azteca.

Autoridades mexicanas emitiram alerta laranja para tempestades, trovoadas e ventos intensos na capital do país justamente no dia da estreia do torneio.

A preocupação não envolve apenas a partida inaugural, marcada para as 13h no horário local (16h de Brasília), mas também o espetáculo programado para cerca de 90 minutos antes do pontapé inicial.

A cerimônia de abertura terá como principal atração a cantora Shakira, que deve apresentar a música "Dai Dai", tema oficial da Copa do Mundo de 2026, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

O evento também prevê apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Esta será a primeira das três cerimônias de abertura planejadas para o Mundial disputado por México, Estados Unidos e Canadá.

Embora a Fifa ainda não tenha indicado mudanças na programação, as condições meteorológicas podem exigir adaptações de última hora caso haja risco para artistas, equipes técnicas e público.

O Serviço Meteorológico Nacional do México prevê precipitações significativas para a capital nas próximas horas.

Junho está entre os meses mais chuvosos do ano na Cidade do México, com tempestades frequentes durante a tarde e temperaturas próximas de 25°C.

Nos últimos dias, diversos bairros registraram alagamentos após fortes chuvas, aumentando a atenção das autoridades para a logística do evento que abrirá oficialmente o Mundial.

Como a Fifa age em caso de tempestade

A Fifa possui um protocolo específico para situações envolvendo raios e descargas elétricas.

Se forem detectados raios em um raio entre 13 e 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores, arbitragem e integrantes das comissões técnicas deixam o campo, enquanto os torcedores são orientados a buscar áreas protegidas.

O reinício só pode ocorrer após 30 minutos sem novos registros de raios. Caso outra descarga elétrica aconteça durante esse período, a contagem recomeça.

Embora não exista um limite oficial para adiamentos, interrupções prolongadas podem afetar a programação do torneio.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoShakira

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