20 dúvidas sobre a Copa do Mundo que todo mundo tem, mas ninguém quer admitir

A Copa do Mundo começa na quinta-feira, 11, e milhões de brasileiros vão assistir aos jogos sem entender direito algumas das regras e formatos mais básicos do torneio.

Não tem problema. As dúvidas a seguir são as mais comuns — e as respostas são mais simples do que parecem.

1. Quantos times participam da Copa de 2026?

Na edição deste ano, são 48 seleções, 16 a mais do que nas edições anteriores, que tinham 32.

É a primeira Copa da história com esse formato. Os times estão divididos em 12 grupos de quatro seleções cada.

2. Quantos jogos tem a Copa de 2026?

São 104 partidas no total, ante 64 das edições anteriores.

O aumento veio do maior número de seleções e da criação de uma nova fase eliminatória antes das oitavas de final.

3. Em quantos países acontece a Copa de 2026?

Três: Estados Unidos, México e Canadá.

É a primeira vez na história que uma Copa do Mundo é disputada em três países simultaneamente. A abertura é no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A final é no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

4. Como funciona a fase de grupos?

Cada grupo tem quatro times que jogam entre si uma vez. Vitória vale 3 pontos, empate vale 1, derrota vale 0.

Os dois primeiros de cada grupo avançam. Os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos também avançam, totalizando 32 classificados para o mata-mata.

5. O que acontece se dois times empatarem em pontos no grupo?

Os critérios de desempate seguem dois passos, como aponta o Artigo 13 do regulamento oficial da Copa de 2026.

No primeiro passo, os critérios se aplicam apenas ao confronto direto entre os times empatados: primeiro, o resultado entre eles; depois, o saldo de gols nesse confronto; depois, os gols marcados nesse confronto.

Se o empate persistir, entram os critérios gerais de todos os jogos do grupo: saldo de gols, gols marcados, fair play — calculado por cartões — e, por último, o ranking da Fifa.

Não existe mais sorteio: foi substituído pelo ranking da Fifa como critério final.

6. Tem prorrogação na fase de grupos?

Não. Na fase de grupos, empate é empate, e cada time leva um ponto.

A prorrogação só existe nas fases eliminatórias, quando é obrigatório sair um vencedor.

7. O que é a nova fase de dezesseis avos de final?

É uma novidade da Copa de 2026.

Com 32 classificados da fase de grupos, existe agora uma rodada extra antes das oitavas de final. São 16 jogos eliminatórios — quem perde está fora. É uma fase que não existia nas Copas anteriores.

8. Como funciona a prorrogação?

Se o placar estiver empatado depois dos 90 minutos no mata-mata, o jogo vai para dois tempos extras de 15 minutos cada. Se o empate continuar, a decisão vai para disputa de pênaltis.

9. Como funciona a disputa de pênaltis?

Cada time escolhe cinco jogadores para cobrar, em ordem alternada.

Quem converte mais cobranças vence. Se ainda estiver empatado depois das cinco cobranças de cada lado, a disputa vai para a morte súbita — cada time cobra um pênalti por vez até que alguém faça e o outro erre na mesma rodada.

10. O que é impedimento?

Um jogador está impedido quando recebe um passe do próprio time estando mais perto da linha do gol adversário do que o penúltimo defensor no momento em que o passe é feito.

O goleiro conta como um dos defensores. Se o atacante estiver na mesma linha do penúltimo defensor, não é impedimento.

Copa do Mundo: confira um Q&A sobre o torneio de 2026 (Imagem gerada por IA)

11. O que é o VAR?

É o árbitro de vídeo, que acompanha o jogo numa sala com monitores e pode comunicar ao árbitro em campo que uma jogada merece revisão.

Na Copa de 2026, o VAR pode intervir em gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos, erros de identidade em punições, cartões amarelos incorretos que resultaram em expulsão por segundo amarelo e verificação de escanteios incorretamente concedidos, uma lista mais ampla do que nas Copas anteriores.

12. O cartão amarelo acumula entre jogos na Copa?

Sim. Se um jogador recebe cartão amarelo em dois jogos diferentes, é suspenso automaticamente para o jogo seguinte.

Na Copa de 2026, os cartões amarelos são zerados duas vezes: após a fase de grupos e novamente após as quartas de final.

Apenas suspensões por cartão vermelho continuam valendo nas fases seguintes.

13. Quantas substituições são permitidas por jogo?

Cinco por jogo, podendo ser feitas em até três momentos diferentes durante os 90 minutos — mais uma janela extra permitida no intervalo entre o tempo normal e a prorrogação, caso o jogo chegue até lá.

Há uma novidade na Copa de 2026: o jogador substituído tem apenas 10 segundos para deixar o campo pelo ponto mais próximo da linha.

Se não sair no tempo, o substituto fica impedido de entrar por um minuto, e o time joga com dez jogadores nesse período.

14. O Brasil pode ser eliminado na fase de grupos?

Sim. Se não acumular pontos suficientes para ficar entre os dois primeiros do grupo ou entre os oito melhores terceiros colocados, o Brasil está fora. Na Copa de 2022, a Alemanha — bicampeã — foi eliminada na fase de grupos.

15. Qual é o horário dos jogos no Brasil?

A Copa de 2026 tem 17 faixas de horário diferentes por causa dos fusos americanos.

Os jogos podem começar a partir das 13h no horário de Brasília — e alguns na costa oeste dos Estados Unidos começam depois da meia-noite. É a Copa com maior variedade de horários da história.

16. Onde assistir aos jogos do Brasil?

No Brasil, os direitos são divididos entre Globo, SporTV e Globoplay — que transmitem cerca de metade do torneio, incluindo todos os jogos do Brasil —, o SBT em parceria com o N Sports, e a CazéTV, no YouTube, que transmite todos os 104 jogos gratuitamente.

17. Cobrir a boca pode dar cartão vermelho?

Sim — é uma das novidades da Copa de 2026.

A Fifa confirmou que jogadores flagrados cobrindo a boca em situações confrontacionais, como disputas com companheiros ou adversários, podem receber cartão vermelho direto.

A regra surgiu após polêmica envolvendo Vinicius Jr. na Liga dos Campeões.

18. Jogador lesionado pode voltar imediatamente ao campo?

Não — outra novidade de 2026.

Qualquer jogador que receber atendimento médico fora do campo deve aguardar pelo menos um minuto antes de retornar. A regra foi criada para coibir lesões simuladas usadas para interromper o ritmo do adversário.

Goleiros que permanecem em campo para atendimento estão isentos dessa restrição.

19. Qual time é o atual campeão?

A Argentina, que venceu a França nos pênaltis na final da Copa de 2022, no Catar, depois de um empate de 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação. É o terceiro título argentino.

20. Quem é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo?

Miroslav Klose, ex-atacante da Alemanha, com 16 gols em quatro Copas. Lionel Messi tem 13 gols e precisaria marcar três para igualar Klose e quatro para ultrapassá-lo — e se tornar o maior artilheiro da história do torneio.