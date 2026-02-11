Pop

BBB 26: quem é Ana Paula Renault, envolvida em briga com Sol Vega

A jornalista mineira, que causou rebuliço em 2016 e foi expulsa do programa, voltou após uma década

Ana Paula Renault: relembre a trajetória da sister (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10h17.

Ana Paula Machado Renault voltou ao Big Brother Brasil após 10 anos de sua participação memorável, e expulsão, em 2016.

Naquele ano, ela se destacou desde o início pela personalidade forte, pela forma "afrontosa" de disputar as dinâmicas e pelos constantes embates com outros participantes. Sua postura gerou atenção do público e também de colegas de confinamento, criando um ambiente tenso na casa.

Mesmo com o hiato de uma década, a presença da sister já causa rebuliço na casa e repercussão fora. A situação se complicou no pós-Paredão do Big Brother Brasil 2026. Nesta quarta-feira, 11, as sisters Ana Paula Renault e Sol protagonizaram uma briga que gerou questionamentos nas redes sociais: Sol pode ser expulsa?

Isso porque a sister teria apertado o braço e empurrado Ana Paula durante a discussão.

Da casa do BBB 16 ao paredão falso

Natural de Belo Horizonte (MG), Ana Paula é jornalista, apresentadora e personalidade da TV brasileira.

Ao entrar no BBB 16, aos 34 anos, Ana Paula logo chamou a atenção por seus conflitos diretos com outros participantes e por assumir um papel central nas disputas da edição. Sua presença intensa e falas marcantes a transformaram em uma das favoritas do público.

Um dos momentos mais lembrados foi o paredão falso contra Ronan, quando Ana Paula foi enviada ao Quarto Secreto com cerca de 74% dos votos. Quando retornou à casa, ela comemorou com o bordão que se tornou símbolo de sua personalidade no reality: “Olha ela!” — expressão que rapidamente viralizou nas redes sociais e na cultura pop dos fãs do programa.

Relembre como foi o momento:

yt thumbnail

A expulsão que chocou o público

Apesar do favoritismo inicial, a trajetória de Ana Paula no BBB 16 terminou de forma polêmica. Durante uma festa no confinamento, ela acabou agredindo o colega Renan Oliveira, desferindo dois tapas no rosto dele. O episódio resultou em sua expulsão imediata do programa na sexta semana, uma decisão que surpreendeu tanto o público quanto o elenco.

Anos depois, a própria Ana Paula chegou a reconhecer que aquele foi um dos momentos mais difíceis e embaraçosos de sua vida, atribuindo parte do comportamento à pressão do confinamento e ao consumo de álcool durante aquele dia.

Veja o momento em que a sister é expulsa:

yt thumbnail

Pós-reality e carreira na mídia

Mesmo com a saída abrupta do BBB, Ana Paula não ficou fora dos holofotes. Sua popularidade abriu portas na televisão: participou de quadros no Vídeo Show, foi comentarista em programas como Triturando, apresentadora no Fofocalizando e até participou de outros realities, como A Fazenda 10. Sua carreira na mídia seguiu ativa e diversa, fortalecendo sua imagem de figura polêmica, opinativa e querida por muitos fãs.

Retorno como veterana no BBB 26

Uma década após sua primeira participação, Ana Paula Renault voltou ao BBB 26 como uma das veteranas — uma das maiores curiosidades e destaques da temporada. Sua reentrada é um marco: ela se tornou a primeira ex-BBB que havia sido expulsa a retornar ao reality em uma edição especial de veteranos.

Acompanhe tudo sobre:Big Brother BrasilBBB

