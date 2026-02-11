BBB: relembre todos os participantes que foram expulsos do reality

Desde sua estreia em 2002, o Big Brother Brasil registrou diversos casos em que a produção precisou retirar participantes da competição antes do término previsto. Essas saídas não ocorreram por eliminação pelo público, mas por decisões diretas da direção do programa diante de comportamentos que infringiram regras ou colocaram em risco a integridade física e psicológica de outros confinados.

Daniel Echaniz - BBB 12

A primeira expulsão aconteceu na 12ª edição do programa, em 2012. Daniel Echaniz foi o primeiro participante a ser desclassificado após cenas que sugeriram comportamento inadequado com a participante Monique Amin durante a madrugada após uma festa. A produção entendeu que houve violação das regras de convivência e retirou Daniel do jogo.

Ana Paula Renault - BBB 16

Quatro anos depois, no BBB 16, Ana Paula Renault entrou para a lista de expulsos. A jornalista foi excluída após agredir fisicamente Renan durante uma festa.

Marcos Harter - BBB 17

No BBB 17, Marcos Harter foi desclassificado após um episódio de agressão contra sua então companheira de confinamento, Emily Araújo. As imagens mostraram o médico apertando o braço da participante de forma que deixou marcas, o que levou à decisão da produção de encerramento de sua participação.

Vanderson - BBB 19

A 19ª edição foi marcada por múltiplos casos. Vanderson saiu do programa após acusações de agressões e importunação sexual feitas por uma ex-namorada pouco depois de seu ingresso no reality.

Hariany Almeida - BBB 19

Na mesma temporada, Hariany Almeida foi expulsa nas vésperas da final por empurrar Paula Sperling no quarto após uma festa.

Maria - BBB 22

No BBB 22, a produção desclassificou Maria após agredir Natália Deodato com um balde durante o Jogo da Discórdia, considerado agressão física dentro da casa.

Cara de Sapato e MC Guimê - BBB 23

Antonio “Cara de Sapato” e MC Guimê foram retirados do BBB 23 juntos após uma festa, a produção considerou que os brothers agiram de forma inapropriada e sem consentimento com Dania Mendez, participante convidada, que veio do reality "La Casa de Los Famosos", no México.

Wanessa Camargo - BBB 24

Já no BBB 24, Wanessa Camargo foi desclassificada após Davi Brito denunciá-la no confessionário. Segundo o brother, a Camarote a agrediu enquanto ele estava dormindo.

Paulo Augusto - BBB 26

Paulo Augusto foi o primeiro expulso do BBB 26, após empurrar Jonas Sulzbach na corrida pelo Big Fone. A produção considerou que a atitude do brother colocou o Camarote em risco e optou por sua saída do reality.

Sol Vega - BBB 26

E, por fim, a veterana Sol Vega após agredir Ana Paula Renault em uma briga na cozinha da casa. Ela foi expulsa do reality um dia depois sobreviver ao Paredão contra Babu e Sarah, que resultou na eliminação da ex-BBB 21.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.