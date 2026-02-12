Pop

BBB 26: Quem é Gabriela? Sister é uma das mais comentadas nas redes

Protagonista de embates recentes, Gabriela vive altos e baixos e divide opiniões dentro e fora da casa

BBB 26: Gabriela enfrenta conflitos e tenta se manter relevante na disputa (TV Globo)

Da Redação
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21h16.

A participante Gabriela, de 21 anos, foi da Casa de Vidro do Sudeste e entrou no Big Brother Brasil após resistir por seis dias no Quarto Branco.

Natural da capital paulista, onde mora atualmente, Gabriela é estudante de Psicologia e trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica que atende crianças com transtorno do espectro autista. Nos fins de semana, complementa a renda vendendo nas ruas os doces produzidos pela mãe. “Eu mantenho a minha casa inteira”, afirma.

Ela conta ter vivido uma infância conturbada, o que a fez amadurecer cedo e buscar suas próprias oportunidades.

Jornada do BBB

Após ter conquistado sua vaga na 26ª edição do Big Brother Brasil, Gabriela começou o jogo aliada a sua colega de Quarto Branco, Chaiany. Porém, após a casa ser dividida em dois grupos, cada sister ficou de um lado. Enquanto a paulista escolheu o time de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, Chaiany preferiu jogar ao lado de Babu Santana e Ana Paula Renault e isso gerou um atrito entre elas.

Briga com Babu e Juliano

Ela também se desentendeu com Juliano Floss depois que a sister se intrometeu em uma conversa do influenciador com outro participante. Juliano acusou Gabriela de “fazer VT” e de atrapalhar o diálogo, o que gerou atrito imediato entre os dois dentro da casa. Gabriela negou que quisesse provocar conflito e afirmou que apenas queria dar sua opinião, mas o clima ficou tenso e a situação se prolongou entre eles.

A tensão ganhou ainda mais destaque quando o veterano Babu Santana, ao observar o embate, entrou na situação para defender Juliano, afirmando que o influenciador não havia gritado com a sister como ela dizia.

Ela acabou sendo barrada da festa do líder de Babu após o carioca reclamar que ela "o irritou".

Proximidade com outros brothers

A participante passou a viralizar nas redes sociais por atitudes consideradas contraditórias, o que fez seu comportamento se transformar em meme e levantar discussões sobre sua verdadeira estratégia no jogo.

Grande parte da repercussão está ligada à imagem de fragilidade que a sister transmite na casa. Em diferentes momentos, ela demonstrou insegurança e foi vista pelos colegas como alguém sensível ou excessivamente emocional. Em uma dinâmica do programa, por exemplo, chegou a ser classificada como “insegura” por outros participantes.

Essa postura, no entanto, não convence parte do público. Muitos espectadores acreditam que a aparente inocência pode esconder um jogo calculado. A desconfiança cresceu após diversas conversas que ela tem com Alberto Cowboy, que, para o público, não são inocentes.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

