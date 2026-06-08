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Quanto custam os ingressos do Rock in Rio 2026? Confira tabela de preços

Vendas de ingressos para o festival começam nesta segunda-feira, 8, confira como comprar e qual horário abrem as vendas

Rock in Rio: venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira, 8

Rock in Rio: venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira, 8

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15h49.

Vendas de ingressos para o Rock in Rio 2026 começam nesta segunda-feira, 8. A comercialização será aberta ao público geral a partir das 19h, exclusivamente pela plataforma Ticketmaster.

A expectativa é alta após a pré-venda realizada na última terça-feira, 2, quando os ingressos para todos os dias do festival se esgotaram em menos de duas horas, de acordo com o G1. Na ocasião, a compra estava restrita a associados do Rock in Rio Club e clientes Itaú.

O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro, e terá atrações como Elton John, Foo Fighters, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Calvin Harris e Twenty One Pilots.

Quanto custam os ingressos?

Os valores divulgados para o Rock in Rio 2026 são:

  • Inteira: R$ 870
  • Meia-entrada: R$ 435
  • Clientes Itaú: R$ 739,50

De acordo com a organização, não haverá cobrança de taxa de serviço.

Que horas começam as vendas de ingressos para o Rock in Rio 2026?

A venda geral dos ingressos começa nesta segunda-feira, 8, às 19h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

Segundo a organização, cada cliente poderá adquirir até quatro ingressos por dia de festival em um mesmo CPF, com limite de uma meia-entrada por dia.

Pessoas com deficiência poderão comprar, além do próprio ingresso, uma meia-entrada adicional para acompanhante em cada dia adquirido.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias:

  • 4 de setembro
  • 5 de setembro
  • 6 de setembro
  • 7 de setembro
  • 11 de setembro
  • 12 de setembro
  • 13 de setembro

Quais são as principais atrações do Rock in Rio 2026?

Entre os artistas já confirmados estão:

  • Foo Fighters
  • Elton John
  • Stray Kids
  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Avenged Sevenfold
  • Gilberto Gil
  • Halsey
  • Twenty One Pilots
  • Ivete Sangalo
  • Jamiroquai
  • Pedro Sampaio

Além dos nomes do Palco Mundo, o evento também contará com atrações distribuídas pelos palcos Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village ao longo dos sete dias de programação.

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