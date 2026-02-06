Pop

A jogada de Alberto Cowboy para escapar do Paredão no BBB 26

Cowboy e seus aliados recorrem a uma informação falsa para confundir os adversários e se proteger no jogo

BBB 26: Cowboy aposta em mentira tática para driblar o Paredão (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: Cowboy aposta em mentira tática para driblar o Paredão (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20h43.

No Big Brother Brasil 26, Alberto Cowboy elaborou uma estratégia para tentar escapar do quarto Paredão, baseada na informação privilegiada que recebeu no último domingo, 1º de fevereiro. 

Estratégia 'fake'

Durante uma conversa com Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha, Cowboy compartilhou um plano para espalhar "fake news" sobre a informação que recebeu. A intenção dele é confundir o grupo rival e fazer com que os votos se dispersem, diminuindo as chances de ser indicado ao Paredão novamente.

“Nós estamos pensando em falar que quem for o mais votado da casa vai ter o contragolpe, porque pode mexer um pouquinho”, revelou Cowboy.

“Eles vão pensar duas vezes antes de decidir em quem votar”, disse Sarah.

Essa estratégia surgiu depois que Cowboy participou da dinâmica Ganha-Ganha. Nela, ele precisou escolher entre ganhar dinheiro ou obter uma informação estratégica sobre os votos do último Paredão. O veterano optou pela informação, abrindo mão de parte da premiação em dinheiro, mas não ficou feliz com a informação, que revelou o voto de dois participantes. 

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

