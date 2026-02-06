A jogada de Alberto Cowboy para escapar do Paredão no BBB 26

No Big Brother Brasil 26, Alberto Cowboy elaborou uma estratégia para tentar escapar do quarto Paredão, baseada na informação privilegiada que recebeu no último domingo, 1º de fevereiro.

Estratégia 'fake'

Durante uma conversa com Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Edilson Capetinha, Cowboy compartilhou um plano para espalhar "fake news" sobre a informação que recebeu. A intenção dele é confundir o grupo rival e fazer com que os votos se dispersem, diminuindo as chances de ser indicado ao Paredão novamente.

“Nós estamos pensando em falar que quem for o mais votado da casa vai ter o contragolpe, porque pode mexer um pouquinho”, revelou Cowboy.

“Eles vão pensar duas vezes antes de decidir em quem votar”, disse Sarah.

JOGA MUITO! Jonas sugerindo inventar que a informação privilegiada do Cowboy é que o mais votado da casa terá direito a um contragolpe, pra fazer o grupo rival votar em uma planta, com medo de indicar o Cowboy ou a Sarah e sofrer o contragolpe. #BBB26 pic.twitter.com/VV3s5k9o0J — Poc Mágica (@itolindoo) February 6, 2026

Essa estratégia surgiu depois que Cowboy participou da dinâmica Ganha-Ganha. Nela, ele precisou escolher entre ganhar dinheiro ou obter uma informação estratégica sobre os votos do último Paredão. O veterano optou pela informação, abrindo mão de parte da premiação em dinheiro, mas não ficou feliz com a informação, que revelou o voto de dois participantes.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.