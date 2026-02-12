Sol Vega se pronuncia após expulsão: 'Estou bem, estou em paz'

Após Sol Vega ser expulsa do Big Brother Brasil 26 na tarde da última quarta-feira, 11, a ex-sister se pronunciou sobre seu estado. "Estou bem, estou em paz", afirmou Sol em story publicado no Instagram.

Além de agradecer o apoio recebido e confirmar seu bem-estar, ela prometeu se posicionar sobre os bastidores da casa mais vigiada do Brasil. "Amanhã eu volto aqui para falar com vocês, dar mais detalhes da casa."

"Já estou aqui em casa. Quero agradecer todo o carinho, toda atenção. Enfim, estou bem. Amanhã eu volto aqui para falar com vocês, dar mais detalhes da casa. Eita nós. Está pegando fogo aquilo lá e eu vou falar para vocês quem está colocando fogo. Estou bem, estou em paz", disse.

Como Sol Vega foi expulsa?

Sol Vega foi expulsa na última quarta-feira, 11, após partir para cima da Ana Paula Renault durante uma briga.

A confusão começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários. Depois disso, Sol se levantou e foi até o outro quarto acordar o restante dos participantes. A partir daí, o conflito escalou.

No vídeo, é possível ver o momento que Sol começa a gritar, se levanta da mesa e encosta no braço de Ana Paula, aparentemente apertando o seu braço.

Após o caso, a produção analisou a situação e decidiu pela expulsão da sister. Durante a tarde, os participantes ouviram o anúncio na casa: "Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26."

Sol foi informada sobre a desclassificação no Confessionário.

