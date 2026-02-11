BBB 26: entenda a briga generalizada que Milena causou ao acordar a casa

BBB 26: Milena provoca alvoroço e casa entra em confronto (Gshow/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18h17.
Na manhã desta quarta-feira, 11, o clima na casa do Big Brother Brasil 26 ficou tenso logo cedo após a participante Milena acordar os confinados batendo nas portas dos quartos. O ato, inicialmente simples e aparentemente inofensivo, acabou provocando um grande bate-boca entre os brothers e sisters e gerou a expulsão da veterana Sol Vega.
Enquanto os brothers estavam dormindo, Milena bateu na porta dos quartos para chamar todos para o café da manhã. Alguns participantes reagiram mal à ação e passaram a reclamar abertamente.
Bom dia desses? 🗣️ Milena bate na porta dos quartos e acorda os brothers. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/5DOwKUzU4K
— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
A veterana Sol Vega foi uma das primeiras a confrontar Milena com palavras duras, criticando a atitude e pedindo respeito ao descanso dos outros.
BOM DIA COM TRETAAAAAAA! Após Milena acordar a casa, Sol Vega discute com a sister. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/EM3e6Rnp7O
— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
À medida que os ânimos foram se elevando, outros nomes da casa se envolveram na discussão. Brigas verbais se espalharam pela cozinha, com provocações entre Jonas Sulzbach, Babu Santana e Juliano Floss. O tom foi subindo até que quase todos os moradores da casa estavam trocando farpas e defendendo seus pontos de vista de forma acalorada.
TRETAAAA 🔥 Gabriela para Ana Paula: 💬 "Eu não fiquei 5 dias comendo bolacha e dormindo no duro pra ser all inclusive. A gente tem que ter respeito com as pessoas."
Ana Paula: 💬 "Aperta o botão!" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/6m2goVIosH
— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
A confusão provocou reação imediata entre os participantes. Alguns buscaram justificar suas posições, enquanto outros tentavam apaziguar a situação, sem muito sucesso. O clima ficou pesado e o bate-boca tomou conta da casa por vários minutos.
E A TRETA CONTINUA 🔥 Babu para Jonas: 💬 "Eu sou a mosca da sua sopa, seu otário." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/H1hK3hiJBS
— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
No final da briga, Sol Vega começou a discutir com Ana Paula e Babu Santana. Após a mineira alegar que não estava escutando as palavras da ex-BBB 4, Sol levantou e, gritando, apertou o braço e pisou no pé de Ana Paula.
Essa atitude gerou reação entre os fãs do reality, que pediram a expulsão de Sol. No início da tarde, a produção chamou a veterana no confessionário e a expulsou do programa.
Veja o momento em que a casa ficou sabendo da decisão:
Sol Vega foi chamada ao Confessionário e brothers recebem recado: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26." #RedeBBB pic.twitter.com/o2FPxANK7e
— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.