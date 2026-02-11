Pop

BBB 26: entenda a briga generalizada que Milena causou ao acordar a casa

Atitude da participante na manhã desta quarta-feira desencadeia briga entre confinados e resultou em expulsão de Sol Vega

BBB 26: Milena provoca alvoroço e casa entra em confronto (Gshow/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18h17.

Na manhã desta quarta-feira, 11, o clima na casa do Big Brother Brasil 26 ficou tenso logo cedo após a participante Milena acordar os confinados batendo nas portas dos quartos. O ato, inicialmente simples e aparentemente inofensivo, acabou provocando um grande bate-boca entre os brothers e sisters e gerou a expulsão da veterana Sol Vega.

O início da discórdia

Enquanto os brothers estavam dormindo, Milena bateu na porta dos quartos para chamar todos para o café da manhã. Alguns participantes reagiram mal à ação e passaram a reclamar abertamente.

A veterana Sol Vega foi uma das primeiras a confrontar Milena com palavras duras, criticando a atitude e pedindo respeito ao descanso dos outros.

À medida que os ânimos foram se elevando, outros nomes da casa se envolveram na discussão. Brigas verbais se espalharam pela cozinha, com provocações entre Jonas Sulzbach, Babu Santana e Juliano Floss. O tom foi subindo até que quase todos os moradores da casa estavam trocando farpas e defendendo seus pontos de vista de forma acalorada.

A confusão provocou reação imediata entre os participantes. Alguns buscaram justificar suas posições, enquanto outros tentavam apaziguar a situação, sem muito sucesso. O clima ficou pesado e o bate-boca tomou conta da casa por vários minutos.

Agressão e expulsão

No final da briga, Sol Vega começou a discutir com Ana Paula e Babu Santana. Após a mineira alegar que não estava escutando as palavras da ex-BBB 4, Sol levantou e, gritando, apertou o braço e pisou no pé de Ana Paula.

Essa atitude gerou reação entre os fãs do reality, que pediram a expulsão de Sol. No início da tarde, a produção chamou a veterana no confessionário e a expulsou do programa.

Veja o momento em que a casa ficou sabendo da decisão:

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

