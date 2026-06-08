Vendas da CCXP 2026 começam nesta semana; confira preços e onde comprar

A CCXP26 abre as vendas de ingressos nesta semana. O maior festival de cultura pop do país retorna ao São Paulo Expo entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2026, e os ingressos do primeiro lote estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 10, às 12h, no horário de Brasília, exclusivamente pela plataforma Mundo Ticket, bilheteria oficial do evento.

Entre as novidades desta edição está o Ingresso Coringa, modalidade que permite ao visitante garantir a participação antes mesmo da divulgação completa das atrações.

Com ele, o público pode adquirir a credencial agora e escolher posteriormente qual dia deseja comparecer — entre quinta, sexta, sábado ou domingo — até 1º de dezembro. O pacote também inclui acesso à Spoiler Night, evento exclusivo para convidados e imprensa que acontecerá em 2 de dezembro.

Além das credenciais diárias e do ingresso para os quatro dias, a organização também mantém opções voltadas para quem busca uma experiência mais completa, como o Epic Pass, que oferece benefícios exclusivos durante todo o festival.

Quando começam as vendas da CCXP26?

Segundo a organização, as vendas do primeiro lote começam nesta quarta-feira, 10, às 12h (no horário de Brasília), exclusivamente pelo site da Mundo Ticket.

Antes disso, haverá uma venda antecipada destinada aos compradores do Epic Pass da CCXP25. Nessa modalidade, os clientes poderão adquirir até quatro ingressos de qualquer categoria entre 10h e 23h59 desta terça-feira, 9.

A organização reforça que a Mundo Ticket é a única plataforma autorizada para a comercialização das credenciais e orienta o público a desconfiar de ofertas em outros sites ou por valores abaixo da tabela oficial.

Quanto custam os ingressos da CCXP26?

Ingresso Meia-entrada Social Inteira Quinta-feira R$ 170 R$ 220 R$ 340 Sexta-feira R$ 190 R$ 240 R$ 380 Sábado R$ 260 R$ 310 R$ 520 Domingo R$ 250 R$ 300 R$ 500 Pacote 4 dias R$ 785 R$ 955 R$ 1.570 Coringa — — R$ 599 Epic Pass — — R$ 2.350

O que inclui o Epic Pass?

A credencial premium da CCXP custa R$ 2.350 e garante acesso aos quatro dias do evento, além de uma série de benefícios exclusivos.

Entre eles estão a entrada uma hora antes da abertura geral do pavilhão, acesso à Spoiler Night com direito a um acompanhante, fila exclusiva na entrada, banheiros e pontos de hidratação reservados, desconto de 10% na loja oficial, uma foto digital ou autógrafo com artista convidado e prioridade na compra de ingressos para a CCXP27.

O pacote também inclui um kit colecionável com bolsa transversal, porta-pôster, pin, par de meias e o pôster oficial da edição de 2026.

O que é o Thunder Pass?

Voltado para quem deseja acompanhar os grandes painéis da programação, o Thunder Pass funciona como um complemento ao ingresso tradicional.

O produto custa R$ 1.099 por dia e garante assento reservado no Palco Thunder durante toda a data escolhida, além de acesso prioritário ao espaço. A organização ressalta que o Thunder Pass não vale como ingresso de entrada, sendo necessário adquirir uma credencial da CCXP separadamente.

Como funciona o Camarote Omelete?

Outra opção disponível é o Camarote Omelete, que oferece visão privilegiada do palco e serviço de alimentação incluído.

O acesso custa R$ 1.289 por dia, por pessoa, e dá direito a bebidas e comidas como água, refrigerante, cerveja, frutas, doces, salgados e lanches. Assim como o Thunder Pass, o camarote também não substitui o ingresso de entrada para o evento.

O que é o Ingresso Social?

O tradicional Ingresso Social continua disponível nesta edição. Em cada compra, R$ 10 são destinados automaticamente ao projeto Florestas do Futuro, iniciativa realizada em parceria entre a CCXP e a Fundação SOS Mata Atlântica voltada à recuperação de áreas degradadas.

Quais são as formas de pagamento?

Os ingressos poderão ser pagos por:

Pix (à vista);

(à vista); Cartão de crédito Visa ou Mastercard ;

; Parcelamento em até seis vezes sem juros para todos os clientes.

Crianças podem participar?

Sim. Segundo a organização, pessoas de todas as idades podem entrar na CCXP26.

Crianças entre 5 e 12 anos têm direito à meia-entrada e devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. Já menores de até 15 anos precisam comparecer acompanhados por um responsável, enquanto adolescentes de 16 e 17 anos podem participar sozinhos mediante autorização dos responsáveis legais.