BBB 26: entenda porque Sol Vega foi expulsa do reality show

BBB 26: produção expulsa Sol após análise de agressão (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14h38.
A participante Sol Vega foi expulsa do BBB 26 nessa quarta-feira, 11, após ultrapassar os limites físicos permitidos pelo programa em uma briga com Ana Paula Renault. A decisão foi anunciada pela produção do programa depois da análise das imagens, que apontaram descumprimento das regras do reality.
Enquanto os brothers estavam dormindo, Milena bateu na porta dos quartos para chamar todos para o café da manhã. Alguns participantes reagiram mal à ação e passaram a reclamar abertamente.
A veterana Sol Vega foi uma das primeiras a confrontar Milena com palavras duras, criticando a atitude e pedindo respeito ao descanso dos outros.
À medida que os ânimos foram se elevando, outros nomes da casa se envolveram na discussão. Brigas verbais se espalharam pela cozinha, com provocações entre Jonas Sulzbach, Babu Santana e Juliano Floss. O tom foi subindo até que quase todos os moradores da casa estavam trocando farpas e defendendo seus pontos de vista de forma acalorada.
A confusão provocou reação imediata entre os participantes. Alguns buscaram justificar suas posições, enquanto outros tentavam apaziguar a situação, sem muito sucesso. O clima ficou pesado e o bate-boca tomou conta da casa por vários minutos.
No final da briga, Sol Vega começou a discutir com Ana Paula e Babu Santana. Após a mineira alegar que não estava escutando as palavras da ex-BBB 4, Sol levantou e, gritando, apertou o braço e pisou no pé de Ana Paula.
Essa atitude gerou reação entre os fãs do reality, que pediram a expulsão de Sol. No início da tarde, a produção chamou a veterana no confessionário e a expulsou do programa.
Diante das imagens, a direção do BBB avaliou que a participante ultrapassou os limites permitidos pelo regulamento. Sol foi chamada ao confessionário e comunicada de sua desclassificação, sendo retirada da competição.
A expulsão segue o protocolo do programa, que estabelece tolerância zero para agressões físicas entre participantes.
