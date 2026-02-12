BBB 26: entenda porque Sol Vega foi expulsa do reality show

A participante Sol Vega foi expulsa do BBB 26 nessa quarta-feira, 11, após ultrapassar os limites físicos permitidos pelo programa em uma briga com Ana Paula Renault. A decisão foi anunciada pela produção do programa depois da análise das imagens, que apontaram descumprimento das regras do reality.

Como começou a confusão

Enquanto os brothers estavam dormindo, Milena bateu na porta dos quartos para chamar todos para o café da manhã. Alguns participantes reagiram mal à ação e passaram a reclamar abertamente.

A veterana Sol Vega foi uma das primeiras a confrontar Milena com palavras duras, criticando a atitude e pedindo respeito ao descanso dos outros.

À medida que os ânimos foram se elevando, outros nomes da casa se envolveram na discussão. Brigas verbais se espalharam pela cozinha, com provocações entre Jonas Sulzbach, Babu Santana e Juliano Floss. O tom foi subindo até que quase todos os moradores da casa estavam trocando farpas e defendendo seus pontos de vista de forma acalorada.

A confusão provocou reação imediata entre os participantes. Alguns buscaram justificar suas posições, enquanto outros tentavam apaziguar a situação, sem muito sucesso. O clima ficou pesado e o bate-boca tomou conta da casa por vários minutos.

O confronto físico

No final da briga, Sol Vega começou a discutir com Ana Paula e Babu Santana. Após a mineira alegar que não estava escutando as palavras da ex-BBB 4, Sol levantou e, gritando, apertou o braço e pisou no pé de Ana Paula.

Essa atitude gerou reação entre os fãs do reality, que pediram a expulsão de Sol. No início da tarde, a produção chamou a veterana no confessionário e a expulsou do programa.

Decisão da produção

Diante das imagens, a direção do BBB avaliou que a participante ultrapassou os limites permitidos pelo regulamento. Sol foi chamada ao confessionário e comunicada de sua desclassificação, sendo retirada da competição.

A expulsão segue o protocolo do programa, que estabelece tolerância zero para agressões físicas entre participantes.

