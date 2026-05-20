Havaianas caminha ao luxo em collab com Isabel Marant

Havaianas: nova coleção em colaboração com Isabel Marant (Isabel Marant/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 20 de maio de 2026 às 15h42.
A coleção em edição limitada une o imaginário do verão brasileiro ao repertório da estilista francesa conhecida pela estética boho com quatro modelos divididos em duas silhuetas.
O tradicional chinelo da Havaianas surge reinterpretado em versões tie-dye, técnica de tingimento ligada à contracultura e frequentemente associada ao universo visual de Isabel Marant, com detalhes metálicos nas tiras. O modelo será vendido por R$ 349,99.
Já a nova Havaianas Puffed aposta em solado elevado e tiras volumosas em couro sintético com tachas metálicas, numa aproximação direta com códigos do mercado de moda premium. Em preto e branco, o modelo chega por R$ 499,99.
Segundo Maria Fernanda Albuquerque, VP global de marketing da Havaianas, a colaboração faz parte de uma estratégia de expansão da marca para “universos aspiracionais”. O movimento acompanha uma tendência mais ampla do setor, em que marcas populares buscam legitimidade cultural por meio de colaborações com estilistas e casas de moda de prestígio.
A operação também reforça uma mudança importante no mercado de luxo contemporâneo: o interesse crescente por peças associadas à informalidade, ao conforto e ao consumo de férias. Nos últimos anos, sandálias e chinelos passaram a ocupar passarelas e vitrines de marcas que historicamente trabalhavam com códigos mais tradicionais de sofisticação.
A aproximação entre Havaianas e Isabel Marant revela como o chinelo deixou de ser apenas um item funcional para se tornar um objeto de identidade cultural e posicionamento social. A Havaianas, construída sobre atributos de espontaneidade e brasilidade, tenta ampliar seu valor simbólico sem abandonar a ideia de produto democrático.
Ao mesmo tempo, a colaboração evidencia uma tensão recorrente no setor: como transformar um produto popular em artigo aspiracional sem perder sua conexão com o cotidiano. O desafio é especialmente relevante para a Havaianas, cuja força global foi construída justamente sobre acessibilidade e reconhecimento massivo. Para Isabel Marant, a parceria reforça um repertório associado ao luxo relaxado, estética que ganhou força após a consolidação do quiet luxury, luxo discreto baseado em aparência casual e materiais sofisticados. Nesse cenário, peças simples passam a operar como sinalizadores culturais de consumo e pertencimento.