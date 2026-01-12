BBB 26: confira a lista de famosos cotados para o 'Camarote'

A espera para uma nova edição do Big Brother Brasil está chegando ao fim. Nessa segunda-feira, 12, o programa volta ao ar com novidades, dinâmicas novas e muito mais interação com o público.

Os participantes do grupo Pipoca já foram escolhidos no último domingo, 11, mas os brothers do grupo Veteranos, os ex-BBBs que voltarão ao jogo e o Camarote, ou seja, os famosos, só serão divulgados na estreia do programa, depois da novela Três Graças.

Entre os nomes mais especulados nas redes sociais para o Camarote, alguns se destacam por suas carreiras e presença midiática. Veja quais são:

Christiane Torloni

A atriz veterana e respeitada do teatro, cinema e televisão brasileira tem visto seu nome bastante citado entre os possíveis moradores da casa mais vigiada do Brasil. Torloni, conhecida por sua trajetória artística e forte presença pública, passou o Réveillon no Rio de Janeiro cercada de amigos e compartilhou mensagens positivas nas redes sociais sobre o início de 2026.

Priscilla Alcântara

Cantora, apresentadora e uma das personalidades mais influentes entre jovens, Priscilla tem sido mencionada como uma das possíveis participantes do Camarote. Mesmo que ela não tenha comentado diretamente sobre o programa, suas postagens nas redes sociais deixaram os fãs ainda mais animados à espera da confirmação oficial.

MC Loma

A influenciadora e cantora ganhou destaque recentemente nas conversas sobre o elenco cotado do BBB 26. Nas redes sociais, MC Loma tem aparecido ativa e entre os nomes mais falados, principalmente após postagens que fizeram fãs especularem sobre uma mudança de visual e sua possível entrada na casa, ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado.

Henri Castelli

O ator, com longa carreira em novelas e produções brasileiras, também figura entre os nomes mais mencionados que podem integrar o time Camarote. Castelli acumula uma base sólida de fãs e seu nome circula em listas que antecedem a divulgação oficial da Globo sobre os participantes confirmados.

Simaria

A cantora e uma das vozes mais influentes do sertanejo, Simaria tem aparecido em destaque nas listas de possíveis Camarotes do BBB 26. Recentemente, ela compartilhou momentos de fim de ano ao lado da família nas redes sociais, mas até o momento não comentou oficialmente sobre sua participação no reality.