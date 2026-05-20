Ata mostra um Fed mais austero e que recusa compromisso com corte de juros

A ata da reunião do Federal Reserve realizada nos dias 28 e 29 de abril revelou um comitê mais cauteloso, dividido internamente e cada vez menos disposto a sinalizar quando voltará a reduzir os juros nos Estados Unidos. A taxa americana permaneceu inalterada na faixa de 3,50% a 3,75%, mas o documento deixou claro que o debate interno foi além da decisão em si. A principal fratura no colegiado ficou evidente na disputa sobre o tom da comunicação.

Uma maioria de membros manifestou preferência por retirar do comunicado oficial a linguagem que sinalizava uma inclinação para cortes futuros. Essa corrente preferia uma comunicação mais neutra, aberta tanto para cortes quanto para alta. O principal motivo dessa postura é a inflação persistentemente acima da meta.

O comitê identificou ao menos três camadas de pressão inflacionária simultâneas: os efeitos das tarifas sobre bens industriais, o choque de energia provocado pelo conflito no Oriente Médio e pressões emergentes no setor de tecnologia, especialmente em software. Membros alertaram ainda para o risco de que, após anos com inflação acima de 2%, empresas e trabalhadores comecem a incorporar essa realidade nas negociações de preços e salários, o que tornaria o problema ainda mais difícil de combater.

O conflito no Oriente Médio ocupa posição central nas preocupações do colegiado. A Guerra é tratada como um clássico choque de oferta adverso: eleva preços de energia, pressiona fretes, fertilizantes e insumos industriais, ao passo que adiciona incerteza ao crescimento. O Fed deixou claro que o risco de o conflito se prolongar — e manter o petróleo e outras commodities em patamares elevados por mais tempo — é uma das principais ameaças ao cenário econômico.

No mercado de trabalho, o quadro é de estabilidade com sinais de alerta, avalia o Fed. O desemprego está em 4,3% e a criação de vagas permanece baixa em média. Parte do comitê interpreta esse ritmo lento como compatível com uma força de trabalho que também cresce devagar. Membros citaram contatos do setor produtivo indicando que empresas estão adiando contratações tanto por incerteza econômica geral quanto pela perspectiva de adotar tecnologias de inteligência artificial, o que poderia reduzir a demanda por mão de obra adiante.

A atividade econômica, por sua vez, segue em expansão sólida. O consumo das famílias é resiliente, o investimento em tecnologia e IA está robusto e as condições financeiras permanecem relativamente favoráveis para grandes empresas, avalia o Fed. O BC americano, no entanto, pondera que as importações dispararam no primeiro trimestre, possivelmente por antecipação de tarifas, e que o efeito líquido sobre o PIB foi negativo pelo lado do comércio exterior.

Quanto ao caminho à frente, o comitê foi vago, mas deixou balizas claras. Se o conflito no Oriente Médio se resolver e a inflação retomar a trajetória de queda, cortes de juros ainda em 2026 seriam apropriados. Por outro lado, se a inflação continuar rodando persistentemente acima de 2%, uma maioria do colegiado considera que uma alta de juros se tornaria necessária. Em qualquer cenário, o Fed sinalizou que as decisões serão tomadas reunião a reunião, sem compromissos antecipados.