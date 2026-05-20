Com US$ 2 bilhões em jogo, Taylor Swift e Travis Kelce fazem acordo pré-nupcial bilionário

A cantora Taylor Swift e o atleta Travis Kelce se casarão no dia 3 de julho deste ano. Com a fama da artista e a sua comunidade de fãs altamente engajada, o matrimônio já se tornou um evento da cultura pop atual.

Entre as variáveis de um casamento, como o sabor do bolo e as cores dos arranjos florais, escolher entre separação ou comunhão de bens é parte fundamental do processo. No caso de Swift e Kelce a pressão é ainda maior, já que o capital conjunto da dupla supera os US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões), sendo a maior parte desse patrimônio vinda da carreira da cantora.

Segundo o site TMZ, os noivos provavelmente escolherão pela separação total de bens e um documento chamado acordo pré-nupcial, comum nos Estados Unidos. Agora, a questão central é onde o acordo será formalizado, uma vez que as leis envolvidas nesse tipo de processo mudam a depender do estado americano.

A separação de bens no casamento de Taylor Swift

Quando há grande disparidade patrimonial entre os cônjuges, acordos pré-nupciais costumam estabelecer que o parceiro mais rico arque com todas as despesas do casal enquanto o outro preserva seu patrimônio individual, explicou a advogada Sarah Luetto ao Page Six.

Alguns contratos também preveem que o cônjuge mais abastado transfira uma parte de seus bens ao patrimônio conjunto ou ao do parceiro, em valores que tendem a crescer com o tempo de casamento.

No caso de Swift e Kelce, os dois possuem propriedade intelectual e outros ativos de difícil avaliação, o que torna a negociação ainda mais complexa.

Dada a extensão dos esforços de Swift para recomprar seu catálogo musical, o acordo tende a manter os patrimônios completamente separados, independentemente de qualquer contribuição de um cônjuge para os negócios do outro ao longo do casamento, avalia Luetto. Isso tornaria uma eventual dissolução "muito mais simples", com cada um retendo seu próprio patrimônio.

O contrato pode ainda permitir que os dois entrem em empreendimentos conjuntos ou adquiram bens em parceria, bastaria especificar a participação de cada um caso a caso. Outro ponto provável é a inclusão de cláusulas de confidencialidade e não-divulgação sobre o relacionamento.

Além do conteúdo, a escolha do estado americano onde o documento será redigido é estratégica.

As leis que regem os acordos pré-nupciais variam de estado para estado, e o contrato normalmente especifica que a legislação do local de sua elaboração será aplicada, independentemente de onde o casal venha a residir.

Swift e Kelce têm vínculos com ao menos seis estados. O TMZ aponta que a Califórnia está descartada. Rhode Island, onde a cantora tem uma mansão, seria a opção mais favorável para ela, dado o volume de seu patrimônio.

Nova York, onde o casal deve se casar, seria a menos indicada, por ser conhecida por juízes que avaliam contratos pré-nupciais com rigor e, às vezes, os invalidam. Kansas, onde Kelce comprou uma casa e construiu sua carreira na NFL, seria a segunda melhor opção, um estado mais previsível juridicamente.

A fortuna de Swift

Taylor Swift acumula atualmente uma fortuna estimada em até US$ 2 bilhões, segundo dados do ranking da Forbes de bilionários de 2026. A cantora cruzou a marca do bilhão em 2023 impulsionada pela turnê Eras e pelo valor de seu catálogo musical.

Hoje, sua fortuna combina cerca de US$ 1 bilhão em royalties e receitas de shows, um catálogo estimado em US$ 900 milhões e aproximadamente US$ 100 milhões em imóveis, de acordo com o ranking da Forbes de bilionários.

Swift tornou-se a primeira musicista a atingir o status de bilionária principalmente com receitas diretamente ligadas à música — como composições, gravações e performances — sem depender de negócios paralelos como linhas de cosméticos ou marcas próprias.

Eras Tour, catálogo e acordos comerciais

A virada financeira ocorreu com a The Eras Tour, iniciada em março de 2023 e encerrada no fim de 2024. A turnê percorreu cinco continentes, reuniu mais de 10 milhões de espectadores e teve 149 apresentações com ingressos esgotados.

O projeto arrecadou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria, tornando-se a primeira turnê da história a ultrapassar essa marca. Estimativas da Bloomberg Economics indicam que o evento gerou impacto de aproximadamente US$ 4,3 bilhões no PIB dos Estados Unidos.

A demanda por ingressos para a etapa americana da turnê foi tão intensa que sobrecarregou o sistema da Ticketmaster, levando membros do Congresso dos Estados Unidos a questionarem a posição dominante da empresa na venda de ingressos para shows.

Além da bilheteria, a turnê também gerou receitas adicionais com a venda de produtos oficiais em estádios e plataformas digitais.

Swift ampliou o alcance financeiro do projeto ao lançar o filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour. Produzido fora do modelo tradicional de estúdios, o longa arrecadou cerca de US$ 261 milhões nos cinemas, tornando-se o filme-concerto de maior bilheteria da história. Posteriormente, os direitos de exibição em streaming foram vendidos para a plataforma Disney+ em um acordo estimado em mais de US$ 75 milhões.

Outro eixo central da estratégia financeira foi o controle do próprio repertório. Após a venda de seus masters, Swift iniciou um projeto de regravação de seus primeiros álbuns, lançados como Taylor’s Version. As novas versões lideraram paradas globais e reduziram o valor comercial das gravações originais.

Em maio de 2025, a cantora anunciou a recompra definitiva dos direitos de seus seis primeiros álbuns em um acordo estimado em US$ 360 milhões. A partir desse movimento, passou a deter controle integral sobre gravações, videoclipes, filmes de shows e licenciamento comercial.