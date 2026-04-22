BBB 26: Milena é a vice-campeão do programa; veja a porcentagem

Milena Moreira ficou com o segundo lugar no Big Brother Brasil 26. A participante foi superada por Ana Paula na grande final do reality show da Globo, exibida nesta terça-feira, 21.

Milena se consagrou vice-campeã do reality com 17,29% dos votos. Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Juliano terminou em terceiro, com 6,77%.

Um trajetória repleta de conflitos

Milena acumulou episódios de atrito ao longo de todo o BBB 26. Logo na primeira Prova do Líder, se envolveu em uma discussão com Sol Vega por causa de um emoji de "planta" no Queridômetro. Depois, flagrou Jordana falando sobre ela e partiu para o confronto.

Um dos episódios mais caóticos da temporada veio quando Milena bateu na porta de todos os quartos para acordar os participantes para o café da manhã. A insistência irritou profundamente Sol Vega, que desceu as escadas gritando e foi em direção a Ana Paula aos gritos. O tumulto se generalizou — e Sol acabou sendo desclassificada após confronto com a jornalista.

Com Cowboy, a rivalidade foi constante. Ele a eliminou de uma Prova do Líder de resistência — e Milena revidou bagunçando e sujando seus pertences. E admitiu sem rodeios a façanha: "Fui eu. Estava bem pior, tá?".

Com Jonas, o atrito chegou a um ponto delicado quando o brother contestou publicamente o diagnóstico de ansiedade da sister durante uma crise. Milena respondeu com firmeza no Sincerão, autorizando sua psicóloga a divulgar seus laudos. "Você é mentiroso e não preciso mentir. Não preciso fingir que tenho crise de nada", disse.

A Globo também não escapou ilesa. Durante o Barrado no Baile, Milena ficou sozinha no quarto por mais tempo do que o previsto após cumprir corretamente o desafio de pintura imposto por Jonas. A produção reconheceu o erro publicamente nas redes sociais, com bem-humor: "Desculpa, tia Milena, eu estava tuitando."

Após o episódio, ela foi liberada para a festa ao som de RBD — e a cena virou um dos momentos mais celebrados da edição.

A aliança com Ana Paula

A aproximação com a campeã Ana Paula Renault foi o eixo central da trajetória de Milena no jogo. As duas se aproximaram após o primeiro Sincerão da temporada e a cumplicidade foi crescendo no dia a dia.

Milena não teve medo de se aliar justamente a quem era o alvo da casa: pelo contrário, passou a comprar as brigas da jornalista e a defendê-la abertamente. Ana Paula, por sua vez, foi um ponto de equilíbrio emocional para Milena ao longo do confinamento — nos momentos de crise, como quando Milena levou uma punição grave por não conseguir fazer o Raio-X ou quando foi indicada ao Monstro, era a jornalista quem a acalmava.

A ruptura com o grupão — após a abstenção dos integrantes quando Matheus disse que Ana Paula se comportava como "patroa" de Milena — só consolidou de vez a parceria entre as duas, formando o núcleo do que viria a ser o grupo dos Eternos.

Os momentos icônicos

Milena foi um verdadeiro furacão no reality. A sister se reinventou ao longo dos 100 dias — saindo de uma versão infantilizada para alguém mais madura e destemida. A autoconfiança que construiu ao longo do confinamento foi um dos destaques da edição.

Virou meme recorrente nas redes sociais por suas reações espontâneas — incluindo os puns soltados estrategicamente perto de rivais como Jonas Sulzbach.

Também sempre demonstrou lealdade feroz aos aliados. Quando descobriu que outro participante havia comido o frango que guardara para Ana Paula e bebido o suco que ela havia preparado, Milena decidiu se vingar à sua maneira: preparou um novo suco com duas colheres de sal, louro, caldo de frango, bagaço de limão e restos de ovos do lixo, experimentou a mistura e guardou na geladeira para descobrir o culpado — que era Jordana.

A produção a chamou no confessionário e mandou jogar fora o líquido. O episódio do "suco de frango" entrou para o repertório de momentos mais inusitados da temporada.

Outro episódio ousado foi quando ela e Ana Paula levaram a casa para o "Tá Com Nada". A jornalista deu o primeiro passo ao se recusar a fazer o Raio-X, tomando uma punição gravíssima. Na sequência, Milena comeu um abacaxi do VIP — e a casa inteira foi arrastada para o castigo coletivo.

Ao escutar o comando para que todos fossem à área externa, Milena começou a rir. Diante da possibilidade de ir ao Paredão, manteve a postura destemida: "Os que estão em cima do muro agora podem colocar. Não me colocaram antes? Coloquem de novo".

O afastamento de Ana Paula e a reconciliação

A relação entre as duas não foi isenta de turbulências. No segundo pódio, Milena colocou Samira à frente de Ana Paula — sinalizando um afastamento da jornalista e uma aproximação maior com a gaúcha naquele momento. Na reta final, as duas até chegaram a romper a amizade.

A reconciliação, no entanto, aconteceu rápido. Após a morte do pai de Ana Paula, quando a jornalista desabafava que estava sozinha no mundo sem pai e sem mãe, Milena afirmou que estaria ao lado dela.

Os números

Milena foi ao paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Anjo ao longo da temporada. Com a chegada ao top 3, garantiu um apartamento no valor de R$ 270 mil, que será somado aos R$ 30 mil que a recreadora conseguiu pela dinâmica Ganha-Ganha.

Como se inscrever no BBB 27?

Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.