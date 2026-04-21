Quais veteranos são bons nomes para o BBB 27 após o sucesso de Ana Paula?

O sucesso de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 abriu espaço para uma discussão inevitável: quais veteranos poderiam repetir o impacto da jornalista em uma próxima temporada?

Veteranos marcantes

Se repetir a mesma linha de só convocar veteranos marcantes, como BBB 26, um dos nomes mais lembrados pelos fãs do reality é de Anamara Barreira, participante muito lembrada por sua participação no BBB 10 e BBB 13.

Também surge com força Fernanda Bande. Dona de frases virais e uma postura direta no jogo, Fernanda saiu do BBB 24 como um dos nomes mais comentados da edição. Muitos acreditam que ela renderia ainda mais em uma segunda chance.

Entre os nomes masculinos, Arthur Picoli aparece como opção competitiva. O capixaba teve torcida relevante, viveu romances e embates no programa e manteve popularidade após o reality.

Veteranos menos 'famosos'

Outra possibilidade seria a Globo apostar em veteranos menos óbvios, nomes que não estão no centro das apostas populares, mas que ainda carregam potencial de jogo e boas histórias para revisitar.

Participantes como Caruso, do BBB 18, conhecido pelo perfil explosivo e competitivo, Hana Khalil, eliminada no terceiro paredão do BBB 19, que teve torcida engajada e forte presença digital, Angélica Morango, do BBB 10, figura lembrada por sua representatividade e personalidade marcante, e Bárbara Heck, do BBB 22, que saiu cedo demais para alguns fãs, poderiam ganhar nova leitura do público.

Hoje é a grande final do BBB 26!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.