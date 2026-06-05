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Roland Garros: Brasil entra em quadra com 4 semifinalistas; veja os jogos desta sexta

Com direito a duelo nacional garantido na decisão juvenil e Luisa Stefani buscando vaga na final de duplas profissionais, país vive dia histórico no saibro de Paris

Roland Garros: veja a agenda de jogos desta sexta-feira, 5 (André Ferreira / FFT/Divulgação)

Roland Garros: veja a agenda de jogos desta sexta-feira, 5 (André Ferreira / FFT/Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 5 de junho de 2026 às 07h08.

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O tênis brasileiro continua sendo um dos grandes destaques nos holofotes de Roland Garros.

Após a marcante campanha do profissional João Fonseca, que agitou o torneio ao eliminar a lenda Novak Djokovic antes de cair nas quartas para Jakub Mensik, o Brasil entra em quadra nesta sexta-feira, 5, com quatro representantes na disputa por vagas nas grandes finais do Grand Slam francês.

Na chave juvenil masculina, o país já assegurou um finalista inédito. Os jovens Guto Miguel (número 4 do ranking mundial juvenil da ITF) e Leonardo Storck (56º colocado) se enfrentam em um duelo direto de 17 anos.

Quem vencer o confronto na quadra 6 avançará para a finalíssima e tentará quebrar o tabu de dar ao Brasil o primeiro título simples masculino nesta categoria. O País já acumulou três vice-campeonatos no passado.

O adversário da decisão sairá do confronto norte-americano entre Keaton Hance e Michael Antonius.

Quebra de tabu de 39 anos no feminino

Ainda nas quadras juvenis, o tênis feminino do Brasil celebra uma marca histórica que não se repetia há quase quatro décadas.

A potiguar Victória Barros, de apenas 16 anos e atual número 4 do mundo, é a primeira brasileira a alcançar a semifinal juvenil de simples em Roland Garros em 39 anos, repetindo o feito de Dadá Vieira em 1987.

Para carimbar o passaporte rumo à final, Victória terá que vencer a chinesa Xinran Sun, de 15 anos, e vice-líder do ranking mundial da categoria.

Do outro lado do sorteio, a russa Alisa Oktiabreva e a tcheca Jana Kovackova disputam a segunda vaga da decisão.

Luisa Stefani desafia as melhores do mundo nas duplas

Na chave profissional, a paulista Luisa Stefani, de 28 anos, tenta escrever mais um capítulo vitorioso em sua carreira nas duplas. Atual número 9 do ranking da WTA na modalidade, Stefani e sua parceira canadense Gabriela Dabrowski (4ª do mundo) enfrentam um teste de fogo na quadra Simonne-Mathieu.

A dupla da brasileira medirá forças contra a parceria formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela norte-americana Taylor Townsend, que ocupam as posições de número 1 e 2 do ranking mundial de duplas, respectivamente.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Luisa Stefani busca alcançar sua terceira final de Grand Slam. Ela já levantou o troféu do Australian Open em 2023 (nas duplas mistas com Rafael Matos) e ficou com o vice-campeonato na grama de Wimbledon no ano passado. Se vencerem as favoritas nesta sexta, Stefani e Dabrowski enfrentarão as vencedoras do embate entre Shuko Aoyama/En-Shuo Liang e Anna Danilina/Aleksandra Krunic.

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