BBB 26: Juliano fica em terceiro lugar na grande final; veja porcentagem

Juliano Floss ficou em terceiro lugar no BBB 26 (Reprodução/Globo)
Colaboradora
Publicado em 22 de abril de 2026 às 00h14.
Última atualização em 22 de abril de 2026 às 00h31.
Juliano ficou com o terceiro lugar no Big Brother Brasil 26. O participante foi superado por Ana Paula e Milena na grande final do reality show da Globo, exibida nesta terça-feira, 21.
Juliano recebeu 6,77% dos votos. Ana Paula conquistou o título, com 75,94%, enquanto Milena ficou na segunda colocação, com 17,29%.
"Queria voltar naquele dia no shopping, 15 anos atrás, e olhar de novo para aquele menininho que acenava para mim, só pra avisar: 'moleque, um dia a gente vai se encontrar. E você vai mostrar a pureza de uma criança e sabedoria de um ser evoluído. Vai enfrentar quem for preciso, sem medo, e vai simplesmente ouvir quando for necessário e escolher o tom certo pra falar com cada pessoa. Até quando vir que dois aliados seus estão de lados opostos, se enfrentando, vai saber como ser leal e correto com os dois lados. Vai fazer muito mais do que simplesmente atender um Big fone, vai crescer incrivelmente em 100 dias", disse o apresentador Tadeu Schmidt, quando anunciou o terceiro lugar.
Nos primeiros dias de confinamento, Juliano construiu uma parceria marcante com Babu Santana — uma relação quase de pai e filho, com longas conversas na madrugada, apoio nos momentos de tensão e passinhos nas festas.
O afastamento veio quando Babu decidiu se distanciar do grupão por desavenças com Ana Paula. Juliano foi coerente e seguiu seu coração: ficou ao lado da jornalista, consolidando sua posição no grupo dos Eternos — e conquistando parte expressiva do público naquele momento.
A relação entre Juliano e Ana Paula foi se estreitando ao longo do jogo. Nas últimas semanas do reality, a jornalista foi direta ao definir o que o brother representava para ela dentro da casa.
"Hoje em dia, o meu parceiro de jogo é você. Com quem eu troco, com quem eu converso e, inclusive, quem se compromete comigo. Só de você sentar pra me escutar, você está se comprometendo comigo. E eu que sei que isso pode te custar caro", disse Ana Paula. Juliano concordou: "A gente conversar de jogo e sobre qualquer coisa é algo muito normal."
Os dois chegaram a brincar sobre a sintonia: "A gente acertou tudo que acontecia", disse o dançarino, relembrando quando Ana Paula previu que Jonas o indicaria ao Paredão enquanto as outras sisters não acreditavam.
Juliano não era um jogador de confronto — mas também não fugia deles quando necessário. Com Jonas Sulzbach, os embates foram os mais intensos.
Após um Sincerão, os dois se desentendiram na área externa. Jonas usou machismo como arma, questionando a testosterona do dançarino e o chamando de "loirinha". Juliano não recuou. "É tanta testosterona, treinou tanto, mas não malhou o cérebro. Criança!", disparou.
Babu, ainda aliado na época, entrou no meio dos dois e mandou Jonas parar. "Olha o papai defendendo o filhinho", provocou o veterano. "Estou! Playboy!", respondeu Babu, sem recuar.
Com Samira, os atritos também marcaram a convivência. A menos de um mês da grande final do BBB 26, a sister acusou o brother de não lavar a louça — os dois estavam sozinhos no VIP após Ana Paula e Milena serem escolhidas por Solange Couto para o castigo do monstro e, consequentemente, irem para a Xepa.
"A panela que ele ficou de lavar está lá [na pia], a louça toda suja da comida que eu fiz ontem, ele falou que ia lavar, copo de mate ali. Vai escovar esse dente também, bafo de cão", reclamou Samira para Ana Paula.
O brother, então, afirmou que não fez de propósito.
Um dos momentos mais icônicos da participação de Juliano foi sua passagem pelo Quarto Secreto. Breno venceu o Paredão Falso com 54,66% dos votos e foi direto para o quarto — e escolheu Juliano para acompanhá-lo.
De lá, os dois passaram quase 24 horas espiando os colegas, ouvindo conversas estratégicas e descobrindo planos tramados contra eles. Os dois retornaram à casa na festa da líder Jordana.
Juliano também foi responsável por alguns dos momentos mais descontraídos da edição. Suas danças nas festas — inclusive ao lado de Leandro Boneco — ajudaram a construir a imagem do Pequeno Príncipe: leve, carismático e genuíno mesmo dentro de um jogo intenso.
Juliano foi o primeiro a garantir vaga na grande final, ao vencer a Prova do Finalista — que durou mais de 18 horas. A dinâmica, dividida em fases, exigiu resistência e memória.
O catarinense foi líder duas vezes, enfrentou quatro Paredões e um castigo do Monstro. Ganhou um apartamento no valor de R$ 270 mil, um carro elétrico Geely EX2, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, e mais R$ 30 mil na dinâmica do Ganha-Ganha.Relembre as desistências do BBB 26 — e os motivos de cada saída
Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.