Por que a união de Taylor Swift e Toy Story faz sentido nos negócios

Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 5, uma música country para um filme de animação sobre brinquedos — e pode ter feito, sem alarde, um dos movimentos de carreira mais inteligentes dos últimos anos.

"I Knew It, I Knew You" foi escrita para a trilha sonora do Toy Story 5, da Disney e da Pixar, coproduzida com Jack Antonoff e lançada pela Walt Disney Records. Os três CDs físicos em edição limitada esgotaram em horas no site de Swift.

O filme estreia em 19 de junho. Parece algo simples e comum na cultura pop. Mas não é bem assim.

O timing não é coincidência

O Toy Story 5 estreia em 19 de junho e a data marca exatamente o 20º aniversário do lançamento de "Tim McGraw", o primeiro single do álbum Taylor Swift, de 2006, que lançou sua carreira como cantora country adolescente em Nashville.

Nenhum dos dois lados mencionou a coincidência publicamente, mas, para o Yahoo Entertainment, o calendário transforma o lançamento da música num prólogo perfeito para uma celebração de duas décadas de carreira.

A pergunta sobre o que Swift fará para marcar o aniversário começa a ser respondida com esse movimento antes mesmo de ser feita.

A volta ao country não é nostalgia — é estratégia

Swift lançou seu décimo segundo álbum, "The Life of a Showgirl", em outubro de 2025 e ficou relativamente quieta em termos de música nova desde então.

"I Knew It, I Knew You" é seu primeiro lançamento desde o último álbum e deliberadamente não soa como o álbum anterior. A produção de Antonoff é conduzida por harmônica, bateria e piano.

A Disney descreveu o resultado como "um retorno às raízes country de Taylor Swift, mesclando estilos que definiram sua carreira", segundo comunicado oficial citado pela Variety.

Voltar ao country via Toy Story é um movimento de baixo risco e alto retorno. O personagem escolhido foi Jessie, a cowgirl presente desde Toy Story 2, cuja identidade country espelha a origem de Swift de forma orgânica o suficiente para não parecer forçada.

Jessie: música nova de Swift foi feita baseada na personagem (Disney/Reprodução)

"Criar algo para a Jessie foi um novo desafio e também pareceu algo totalmente natural ao mesmo tempo", disse Swift no Instagram.

Em entrevista à EXAME em 2025, Kevin Evers, editor sênior da Harvard Business Review e autor do livro There’s Nothing Like This: The Strategic Genius of Taylor Swift, afirmou que "muita gente vê o brilho, o glitter, os Louboutins — e perde de vista o quanto Taylor é ousada".

"O que a diferencia é que, mesmo sendo uma das maiores estrelas do mundo, ela continua se desafiando. Ela entende que o verdadeiro crescimento exige escolhas corajosas — e ela não tem medo de fazê-las", disse.

O Toy Story como plataforma de alcance

A franquia do Toy Story não é apenas nostalgia, mas uma das propriedades mais valiosas da Disney em termos de alcance multigeracional.

O primeiro filme foi lançado em 1995, o que significa que pais que cresceram com Andy e Woody agora levam seus filhos para ver Bonnie. Swift tem 36 anos e pertence exatamente à geração que foi o público-alvo quando Toy Story 1 estreou.

"Sempre sonhei em escrever para esses personagens que adorei desde que tinha cinco anos assistindo ao primeiro Toy Story", disse ela ao anunciar a música.

Ao se associar ao Toy Story, Swift acessa simultaneamente três públicos distintos: seus fãs existentes, os fãs do Toy Story de todas as idades e os pais millennials que vão ao cinema com seus filhos. Nenhuma turnê ou álbum convencional atinge esses três grupos com a mesma eficiência.

Swift não é a primeira artista a fazer esse movimento. Sarah McLachlan gravou "When She Loved Me" para o Toy Story 2 e Chris Stapleton gravou "The Ballad of the Lonesome Cowboy" para o Toy Story 4.

A diferença é que Swift chegou com uma máquina de marketing própria que nenhum outro artista tinha.

O teaser que virou evento

Em 30 de abril, um contador regressivo com fundo de céu azul e nuvens brancas apareceu brevemente no site de Swift e foi removido dez minutos depois, aparentemente por engano.

Os fãs passaram semanas analisando capturas de tela. Em maio, outdoors com o céu nublado característico do Toy Story e as iniciais "TS" apareceram em Chicago, Londres, Dallas e Nashville. Alguns fãs notaram que os outdoors continham 13 nuvens, o número favorito de Swift.

Em 1º de junho, Swift confirmou a música com uma contagem regressiva de três horas, anunciou o título e abriu pré-venda de três versões em CD disponíveis por apenas dois dias no site. As três esgotaram em horas.

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"Taylor teve sucesso porque trilhou um caminho único. Suas decisões foram moldadas pelas circunstâncias dela. Os artistas inteligentes aprenderão com ela — e buscarão sua própria versão de sucesso", afirmou Evers.

O controle sobre os masters como pano de fundo

Há ainda uma camada menos óbvia nessa decisão.

Em maio de 2025, Swift reconquistou o controle sobre seus masters originais após anos de disputa pública com a Ithaca Holdings de Scooter Braun.

A nova música é um lançamento numa nova estrutura, para um novo projeto, no momento em que Swift tem mais controle sobre sua carreira do que em qualquer outro ponto dos últimos 20 anos.

A escolha de fazer isso com o Toy Story, uma franquia sobre pertencimento, sobre ser amado e sobre não ser descartado, dificilmente é acidental.

"Taylor teve sucesso porque trilhou um caminho único. Suas decisões foram moldadas pelas circunstâncias dela. Assim como nunca haverá outro Beatles ou outra Madonna, nunca haverá outra Taylor Swift. Os artistas inteligentes aprenderão com ela — e buscarão sua própria versão de sucesso", disse Evers.