Essa IA venceu o campeão mundial de Go — e fez ele chorar no meio da partida

Em março de 2016, milhões de pessoas acompanharam um duelo que parecia improvável poucos anos antes.

De um lado estava Lee Sedol, considerado um dos maiores jogadores da história do Go, jogo de estratégia criado há mais de 2.500 anos e conhecido por sua complexidade. Do outro, o AlphaGo, sistema de inteligência artificial desenvolvido pela DeepMind, empresa adquirida pelo Google.

O jogo que parecia impossível para uma máquina

Até aquele momento, muitos especialistas acreditavam que levaria mais uma década para uma máquina alcançar o nível dos melhores jogadores humanos de Go.

Diferentemente do xadrez, em que os movimentos possíveis podem ser calculados com mais facilidade, o Go apresenta uma quantidade gigantesca de combinações.

A complexidade é tão grande que o número de posições possíveis no tabuleiro supera o número de átomos estimados no universo observável.

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Por isso, quando o AlphaGo venceu as três primeiras partidas da série melhor de cinco, o resultado foi tratado como um marco tecnológico. Mas foi justamente na quarta partida que a história ganhou seu momento mais dramático.

A jogada que surpreendeu a inteligência artificial

Sob enorme pressão e já derrotado no confronto, Lee Sedol entrou para jogar sabendo que não poderia mais vencer a série. Ainda assim, decidiu continuar. Foi então que aconteceu um dos lances mais famosos da história do Go.

No movimento 78, Lee realizou uma jogada considerada tão incomum que surpreendeu comentaristas, especialistas e a própria inteligência artificial. O lance mudou completamente o rumo da partida.

Pela primeira vez durante o confronto, o AlphaGo demonstrou dificuldade para interpretar o que estava acontecendo no tabuleiro. A vantagem mudou de lado.

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Conforme a partida avançava, ficou claro que Lee Sedol estava próximo de conquistar uma vitória histórica.

A tensão tomou conta do local. Nas imagens registradas no documentário AlphaGo, disponível gratuitamente no YouTube, é possível ver o impacto emocional daquele momento. Após dias enfrentando uma máquina que parecia imbatível, Lee finalmente encontrou uma brecha.

Quando a vitória foi confirmada, o jogador recebeu aplausos de pé. Em entrevistas posteriores, relatou a pressão psicológica que sentiu durante o confronto.

Para muitos espectadores, aquele não foi apenas o momento em que um ser humano venceu uma máquina, mas uma demonstração de criatividade diante de um adversário considerado quase perfeito.

Apesar da reação emocionante do público, o resultado final da série terminou em 4 a 1 para o AlphaGo.

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A derrota de Lee Sedol marcou o fim de uma era no Go profissional e o início de outra na inteligência artificial. O sistema demonstrou que máquinas já eram capazes de desenvolver estratégias que nem mesmo os maiores especialistas do mundo conseguiam prever.

O impacto foi muito além dos tabuleiros. As técnicas utilizadas pelo AlphaGo ajudaram a impulsionar pesquisas em aprendizado por reforço e redes neurais profundas, tecnologias que hoje estão presentes em diversos sistemas de IA modernos.

Nove anos depois, o confronto continua sendo lembrado como um dos momentos mais importantes da história da computação. Não apenas porque uma máquina derrotou um campeão mundial, mas porque mostrou que a inteligência artificial havia ultrapassado uma fronteira que muitos acreditavam ainda estar distante.