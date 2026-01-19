Pop

BBB 26: entenda como o Cartola BBB dá pontos a quem não for emparedado

Veja quais são os critérios usados para somar pontos dos brothers e sisters que não foram emparedados na rodada

BBB 26: fantasy game recompensa jogadores que não tomam votos (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21h04.

Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 21h15.

O Cartola BBB ganhou atenção nesta temporada por premiar também o desempenho de participantes que não foram ao Paredão. O fantasy game criado para acompanhar o Big Brother Brasil 26 distribui pontos de acordo com diferentes situações vividas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Participantes que estiveram disponíveis para votação da casa, mas não foram ao Paredão, recebem 10 pontos no Cartola BBB. Essa pontuação é atribuída apenas aos confinados que poderiam ser votados, excluindo o líder da semana e os imunizados por dinâmicas internas.

Além disso, quem ficou fora da berlinda e também não recebeu nenhum voto da casa soma 5 pontos extras. Essa regra valoriza a popularidade e a convivência dentro da casa, já que escapar de votos da própria casa é um indicativo de boa aceitação entre os colegas.

A lista de participantes que garantiram essa pontuação na primeira rodada incluiu nomes como Babu Santana, Breno, Jordana, Marciele, Samira e Solange Couto, entre outros que permaneceram longe da indicação ao Paredão.

Esses pontos entram como parte da estratégia dos cartoleiros que montam seus times no Cartola BBB. A soma de pontos de quem não foi emparedado pode fazer diferença no ranking geral, principalmente considerando as penalizações aplicadas a quem foi ao Paredão ou recebeu votos em sua direção.

Entender essas regras é essencial para quem quer se manter competitivo no Cartola BBB. A cada rodada novas dinâmicas e formações de Paredão podem alterar a pontuação, mas definitivamente permanecer fora da berlinda e evitar votos da casa pode render pontos valiosos para o seu time.

