Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena: quem vai sair no Paredão do BBB 26?

BBB 26: Alberto Cowboy indicou Milena para o Paredão, enquanto a casa indicou PA, que saiu no Bate e Volta
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06h27.
Depois de uma primeira semana agitada no Big Brother Brasil de 2026, o primeiro Paredão da edição está formado. No domingo, 18, a sister Milena se juntou à Ana Paula Renault e Aline Campos para compor a lista de quem poderá ser eliminado na terça-feira, 20.
Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 19, apontam alta rejeição para uma participante conhecida pelo público.
O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.
Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou a imunidade pelo Big Fone e os quatro novos participantes, vindos do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.
As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.
O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.
Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:
O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.
Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".
Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.