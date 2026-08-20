Um pneu furado virou negócio: Cadê Guincho já conecta 1 milhão de motoristas a prestadores

Imagine ficar parado com o carro por causa de um pneu furado ou bateria descarregada e precisar encontrar, o mais rápido possível, alguém que possa prestar socorro.

O Cadê Guincho criou uma plataforma que conecta motoristas a profissionais de assistência veicular, permitindo comparar opções de atendimento e acompanhar o deslocamento do prestador. A solução também atende empresas que precisam administrar serviços de assistência sob demanda.

A empresa foi fundada por Diego Pereira (CEO), Jéssica Gonçalves (CMO), Fábio Kobayashi (CTO) e Bruno Salerno (CFO).

A ideia surgiu a partir de uma dificuldade observada pelos sócios no mercado de guincho: a demora na gestão e no encaminhamento dos chamados aos prestadores. Faltava uma ferramenta capaz de selecionar o profissional, definir preços e administrar os acionamentos de forma digital.

Diego Pereira, de 37 anos, é formado em ciências da computação. Nascido em São Paulo e residente em Taubaté, no interior paulista, ele já havia trabalhado como planejador na indústria petrolífera e passado por diferentes experiências como empreendedor, com negócios de comércio eletrônico e uma oficina mecânica.

Também atuava como guincheiro, experiência que ajudou a aproximá-lo das dificuldades enfrentadas por motoristas e prestadores. "A gente conhecia o problema por dentro. O mercado tinha uma grande lentidão para gerir o envio dos acionamentos", conta.

O modelo de negócios é dividido em duas frentes. No B2C, a empresa funciona sob uma lógica semelhante à de aplicativos de mobilidade: cobra uma taxa sobre o valor faturado pelo guincheiro nos serviços obtidos por meio da plataforma.

No B2B, trabalha com contratos de prestação de serviços sob demanda. Para o consumidor, a plataforma oferece guincho, troca de pneu, pane seca, auxílio de partida e destrancamento de veículos.

Entre os clientes corporativos estão Porto Seguro, TicketLOG, Polícia Rodoviária Federal, Governo de Minas Gerais, LM Frotas, Enel e outras 200 grandes empresas.

A operação também reúne mais de 22 mil guincheiros parceiros em todo o Brasil e alcança mais de 1 milhão de usuários pessoa física. Atualmente, são realizados cerca de 10 mil atendimentos por mês, com cobertura nacional.

Seleção de prestadores

Para garantir a qualidade dos atendimentos, a empresa combina tecnologia com análise humana no credenciamento e no acompanhamento dos prestadores. O profissional inicia uma jornada de credenciamento pela plataforma, passa por avaliação e, se aprovado, participa de treinamentos.

Depois de integrado à rede, os chamados são automatizados e acompanhados pela plataforma e por uma equipe disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

A tecnologia ocupa o centro da operação. A empresa utiliza recursos de inteligência artificial no desenvolvimento de sistemas e em algumas áreas operacionais. Segundo Pereira, o uso da tecnologia permite ampliar a operação, padronizar processos e reduzir custos.

A plataforma também permite que o usuário escolha o profissional considerando critérios como preço, prazo de atendimento e avaliação, além de acompanhar o deslocamento até o local da ocorrência.

O Cadê Guincho conta com 50 funcionários. A sede fica na cidade de São Paulo, a área de tecnologia está instalada em Recife e a operação funciona em Taubaté. A cobertura alcança todas as regiões do país.

O negócio também acompanha mudanças na composição da frota brasileira e no mercado de mobilidade. "O envelhecimento dos veículos em circulação, o crescimento da locação de automóveis e o avanço da eletrificação estão entre os movimentos observados pela companhia", diz.

Próximos passos

Em 2024, o Cadê Guincho registrou receita operacional líquida de R$ 4,76 milhões e entrou para o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Em 2025, alcançou faturamento de R$ 5,46 milhões. Para 2026, a empresa projeta crescimento de 8%.

Ainda no primeiro semestre deste ano, lançou um novo produto voltado a frotas, com cobrança definida pelo número de placas e na frequência de utilização. A prioridade para os próximos períodos é ampliar a carteira de clientes corporativos por meio dessa solução e aumentar o conjunto de serviços disponibilizados pela plataforma.

Para o motorista, o aplicativo foi desenvolvido para funcionar sem mensalidade, fidelização ou necessidade de contratação de seguro veicular. O usuário solicita o serviço somente quando precisa e realiza o pagamento pelo atendimento contratado.

Para os prestadores, a plataforma permite cadastrar os serviços e definir valores. O sistema calcula o orçamento a partir da tabela informada, encaminha a solicitação ao profissional e disponibiliza a rota para atendimento. O pagamento é feito diretamente ao prestador.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo. Ingressos para o evento, que terá a presença de lideranças do mercado, podem ser adquiridos aqui.