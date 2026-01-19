BBB 26: saiba como votar e veja quem está no Paredão

O BBB 26 formou o seu primeiro Paredão da temporada na noite desse domingo, 18. Os emparedados são Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena.

Como votar para eliminar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Veja quem votou em quem:

Líder

Alberto Cowboy votou em Milena.

Veja como foi:

Casa

Solange Couto votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Breno votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Aline Campos votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Maxiane votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Brígido votou em Sol Vega ;

votou em ; Sarah Andrade votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Edilson Capetinha votou em Sol Vega ;

votou em ; Jordana votou em Edilson Capetinha ;

votou em ; Marcelo votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Marciele votou em Juliano Floss ;

votou em ; Juliano Floss votou em Sol Vega ;

votou em ; Samira votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Babu Santana votou em Sol Vega ;

votou em ; Milena votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Paulo Augusto votou em Sol Vega ;

votou em ; Sol Vega votou em Juliano Floss ;

votou em ; Matheus votou em Maxiane ;

votou em ; Gabriela votou em Paulo Augusto ;

votou em ; Leandro votou em Jonas Sulzbach ;

votou em ; Chaiany votou em Brígido.

Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Veja o momento em que Paulo Augusto se livra do Paredão:

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.