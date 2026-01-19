BBB 26: saiba como votar e veja quem está no Paredão

BBB 26: paredão será decidido na próxima terça-feira, 20
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00h35.
O BBB 26 formou o seu primeiro Paredão da temporada na noite desse domingo, 18. Os emparedados são Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Alberto Cowboy votou em Milena.
Veja como foi:
Ver essa foto no Instagram
Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.
Veja o momento em que Paulo Augusto se livra do Paredão:
Ver essa foto no Instagram
O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.