BBB 26: saiba como votar e veja quem está no Paredão

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam o primeiro Paredão da temporada

BBB 26: paredão será decidido na próxima terça-feira, 20

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00h35.

O BBB 26 formou o seu primeiro Paredão da temporada na noite desse domingo, 18. Os emparedados são Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena.

Como votar para eliminar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Veja quem votou em quem:

Líder

Alberto Cowboy votou em Milena.

Veja como foi:

Casa

  • Solange Couto votou em Paulo Augusto;
  • Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto;
  • Breno votou em Paulo Augusto;
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto;
  • Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto;
  • Maxiane votou em Paulo Augusto;
  • Brígido votou em Sol Vega;
  • Sarah Andrade votou em Paulo Augusto;
  • Edilson Capetinha votou em Sol Vega;
  • Jordana votou em Edilson Capetinha;
  • Marcelo votou em Paulo Augusto;
  • Marciele votou em Juliano Floss;
  • Juliano Floss votou em Sol Vega;
  • Samira votou em Paulo Augusto;
  • Babu Santana votou em Sol Vega;
  • Milena votou em Paulo Augusto;
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega;
  • Sol Vega votou em Juliano Floss;
  • Matheus votou em Maxiane;
  • Gabriela votou em Paulo Augusto;
  • Leandro votou em Jonas Sulzbach;
  • Chaiany votou em Brígido.

Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Veja o momento em que Paulo Augusto se livra do Paredão:

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

