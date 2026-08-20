Maracanã receberá a abertura da Copa do Mundo Feminina 2027; veja o calendário completo

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 20, o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como país-sede e começará no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho. A partida de abertura terá a participação da seleção brasileira, que será cabeça de chave do Grupo A por ser a equipe do país anfitrião.

O Maracanã também foi escolhido para receber a decisão do torneio, em 25 de julho, e uma das semifinais. Com isso, o estádio carioca será palco tanto da abertura quanto da final da competição.

Depois da estreia no Rio de Janeiro, o Brasil disputará a segunda rodada da fase de grupos em São Paulo, na Neo Química Arena, em 29 de junho. O terceiro compromisso da seleção ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho. O caminho da equipe no mata-mata dependerá da posição obtida no Grupo A.

O anúncio ocorreu durante um evento da Fifa em Zurique, na Suíça. A entidade também apresentou a distribuição das partidas entre as oito sedes escolhidas para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

São Paulo terá o maior número de jogos

A Neo Química Arena será o estádio com o maior número de partidas do Mundial, com dez jogos programados. O estádio do Corinthians também receberá a outra semifinal e a disputa pelo terceiro lugar.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. A definição dos confrontos da fase de grupos dependerá do sorteio da competição.

Qual é o formato da Copa Feminina 2027?

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, já foi sede de grandes campeonatos e eventos esportivos. (Chris McGrath/Getty Images)

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 32 seleções, mesmo número registrado na edição de 2023. Com parte das equipes já definida, 14 vagas ainda estão em disputa por meio das eliminatórias continentais e da repescagem intercontinental.

A Europa terá sete dessas vagas, que serão preenchidas pelas Eliminatórias da Uefa. Outras quatro sairão da Concacaf, confederação que reúne seleções da América do Norte, América Central e Caribe. As três vagas restantes serão definidas em uma repescagem intercontinental com dez seleções.

A disputa da repescagem será dividida em duas etapas. A fase preliminar ocorrerá entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro e terá seis participantes: Taiwan, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua Nova Guiné. Cada seleção disputará três partidas, e as duas primeiras colocadas avançarão.

A fase final da repescagem será realizada entre 23 de fevereiro e 6 de março e determinará as três últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma seleção da Uefa entrarão diretamente nessa etapa.

As equipes que avançarem da fase preliminar se juntarão às seleções que já têm vaga na etapa decisiva. Os três classificados para o Mundial serão definidos em confrontos diretos, que completarão a lista de 32 participantes da competição.

Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027?